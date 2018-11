Kiti Mánver: “No me recuerdo sin ser actriz, soy de segundo plano pero de piñón fijo”

huelva24.com

Viernes, 23 noviembre 2018 | Leída 12 veces

PREMIO CIUDAD DE HUELVA

El Festival de Cine de Huelva entregará esta noche su premio honorífico más importante, el Ciudad de Huelva, a la actriz Kiti Mánver, quien ha reconocido sentirse “muy feliz” por un galardón que llega de un Festival “de gran prestigio” y que se le da a una actriz “de segundo plano pero muy de piñón fijo”.

“Realmente estoy temblando de la emoción”, ha confesado la actriz, quien ha afirmado que se siente “una persona normal con una enorme vocación por actuar y por la interpretación”. Sobre el nacimiento de esa vocación, Mánver ha asegurado que “no me recuerdo sin ser actriz”, por lo que los galardones, en especial el del Festival de Huelva, le reafirman en un camino que emprendió desde muy niña. La actriz ha asegurado que la clave de su trabajo ha residido siempre “en creer mucho en lo que hago y en saber hacer otras cosas en los momentos más de sequía, lo que me ha permitido descubrir esta profesión desde otros ámbitos, no solamente el interpretativo”.

Kiti Mánver ha mostrado también su agradecimiento al Festival de Huelva, un certamen que “juega un papel fundamental para cine iberoamericano y que debe seguir jugándolo”, sobre todo “a través de esa enorme fuente de riqueza que es el idioma común que nos une”. “El Festival de Huelva está muy vivo y eso es de agradecer”, ha afirmado.

La actriz ha recordado, de otro lado, las grandes dificultades a las que se enfrentan los profesionales a la hora de hacer una película, por lo que ha reclamado más ayudas. “Se debería ayudar más al cine en este país, como se hace en Francia”, ha dicho, ya que el cinematográfico “es un gremio con gran inquietud y que puede aportar muchas cosas”.

La actriz recogerá el Premio Ciudad de Huelva durante la Gala de Clausura, que dará comienzo a las 21.00 horas en el Palacio de Congresos de la Casa Colón y durante la que se entregarán los premios del Palmarés Oficial de la 44 edición.

Kiti Mánver es una de las actrices españolas más destacadas de su generación con más de 45 años de sólida trayectoria a sus espaldas en cine, teatro y televisión. Ha conseguido labrar una trayectoria alabada tanto por la industria cinematográfica y la crítica como por el gran público, gracias a trabajos destacados en películas de directores como Pedro Almodóvar (‘Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón’, ‘¿Qué he hecho yo para merecer esto?’, ‘Mujeres al borde de un ataque de nervios’, ‘La flor de mi secreto’, ‘Los abrazos rotos’), Manuel Gutiérrez Aragón (‘Habla, mudita’, ‘Cosas que dejé en La Habana’, ‘El caballero Don Quijote’), Fernando Trueba (‘Ópera prima’), Alex de la Iglesia (‘La comunidad’), Icíar Bollaín (‘Te doy mis ojos’), Enrique Urbizu (‘Todo por la pasta’), Miguel Hermoso (‘La luz prodigiosa’) o José Luis Garci (‘Luz de domingo’), entre otros muchos.

María Isabel Mantecón Vernalte (Antequera, Málaga, 1953), Kiti Mánver, estudió interpretación en la escuela de William Layton y completó su formación con cursos de danza clásica, canto y escenografía. Comenzó muy joven su trabajo interpretativo, con apenas 16 años, en la obra de teatro ‘Rosas rojas para mí’, mundo escénico que ha compaginado desde siempre con sus trabajos en cine y televisión.

Su estreno en la gran pantalla se produjo en 1970 con la película ‘Chicas de club’, de Jorge Grau, año desde el cual ha trabajado en una treintena de películas con algunos de los directores más destacados de nuestro país.

Su trabajo le ha reportado importantes galardones, como el Goya a la Mejor Actriz de Reparto por su trabajo en la película ‘Todo por la pasta’ (1991), dirigida por Enrique Urbizu, así como el Premio Ceres a la Mejor Actriz en el Festival de Teatro Clásico de Mérida, el Premio Nacional de Cinematografía del Círculo de Escritores Cinematográficos, el Premio a la Mejor Actriz de la Unión de Actores en tres ocasiones, y el Premio a la Mejor Actriz en el Festival de Cine de Málaga (1998, por ‘Una pareja perfecta’).