Ciudadanos le pone deberes a Pepe Fernández: "Esperemos que en el pleno del miércoles no nos diga otra vez que no tiene las cuentas del Recre" 

Viernes, 23 noviembre 2018 | Leída 41 veces

El Grupo Municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Huelva quiere que el equipo de Gobierno dé explicaciones sobre las auditorías de las cuentas del Real Club Recreativo de Huelva. Para la Portavoz municipal, María Martín Leyras, “es llamativo que los dos compradores en claro que ha tenido el Recreativo, no hayan podido seguir adelante porque no saben la realidad económica del Club, y después de casi dos años expropiadas las acciones, ya se deberían tener las cuentas claras. Al menos para poner un precio, que es lo lógico que cualquiera que quiera comprar quiere saber. Creemos que no se está llevando este tema con la rigurosidad que se merece, y el Recreativo se merece al menos unas auditorías claras de su situación, y que se hagan públicas, pues sus acciones son del Ayuntamiento”.

En la misma interpelación en la que se pide la explicación del tipo de auditoría, se solicita la realidad de las cuentas del Club, tal y como ya preguntó el grupo naranja en el Pleno anterior: “Esperemos que esta vez no nos digan de nuevo que no tienen esa información, pues sería preocupante que los máximos accionistas no sepan cómo van las cuentas. Es el Ayuntamiento el que pone al Consejo de Administración y a su presidente, y además tiene un propio consejero, más la sociedad Huelva Deporte por otra parte. Algo no encaja en todo esto y deben dar respuestas a toda la ciudadanía de su gestión, que hasta ahora es nefasta”.

Finalmente, en la misma interpelación se hace una clara alusión a la venta del Club, y en esto Ciudadanos y su edil por Huelva, siempre ha sido tajante: “Expropiamos para salvar y vender. Pagamos las deudas para recuperarlas en la venta. Eso lo hicimos el Ayuntamiento en Pleno, no el equipo de gobierno, aunque quieran rentabilizar todo esto. Nosotros lo que queremos es que lo que se prometió se cumpla, y es la venta. Si sigue en manos municipales, nunca va a ir a mejor. Por ello: auditorías, conocer la deuda y venta cuanto antes con garantías. Si nosotros no damos valor a lo nuestro nadie se lo va a dar, y esta es la única forma de darle valor”.