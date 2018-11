Marc Caballé está descartado, Alberto Ródenas está apto y Lolo Plá aún es duda para viajar a Talavera

huelva24.com

Viernes, 23 noviembre 2018

fútbol > recreativo

"Lolo Plá veremos este sábado las sensaciones que tiene. Hoy hemos preferido que esté con los 'fisios' tratándose y ha salido a correr un poquito. Creo que estas 24 horas le van a venir bien y esperemos que mañana tenga buenas sensaciones, que al final lo importante es el último entreno. Y Ródenas tuvo un pequeño esguince y creo que no va a tener problemas para jugar y de hecho hoy ha entrenado con el grupo. Y el que sí que está descartado es Marc Caballé. No termina de recuperarse. Empezó a entrenar al inicio de semana pero el jueves notó unas molestias que no se le han quitado. Esperemos que la próxima semana esté ya", indicaba esta mañana en rueda de prensa el técnico del Recre, José María Salmerón.