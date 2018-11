Adelante Andalucía propone "protocolos de detención precoz" de agresores y asistencia jurídica a todas las víctimas de violencia de género

huelva24.com

Viernes, 23 noviembre 2018

en menos dos años, si llegan al gobierno

La candidata de Adelante Andalucía ha comenzado asegurando que la realidad de las mujeres está sometida a continuas opresiones pues está ocupando las mayores tasas de precariedad, de desempleo, y de temporalidad, y además asegura que al decir que “queremos un Gobierno Feminista no es un capricho, sino que vemos como van aumentando las listas negras de violencia machista, de violaciones y demás violencias”.

Cabe destacar que oficialmente, en lo que va de año, 44 mujeres han sido asesinadas por sus parejas, además de 7 menores. No obstante, las cifras reales de violencia machista llegan a la escandalosa cifra de un total de 85 mujeres asesinadas, en lo que va de año.

María de Gracia González ha declarado que desde Adelante Andalucía “lucharemos abiertamente en el futuro gobierno andaluz contra la violencia machista, con una financiación real y suficiente, con protocolos de detención precoz y reforzando la asistencia jurídica a todas las mujeres víctimas y que se encuentran permanentemente amenazadas”.

Por su parte, la también candidata de Adelante Andalucía por Huelva, Silvia Zambrano, ha asegurado que “las organizaciones que formamos parte de Adelante Andalucía somos organizaciones preocupadas históricamente por las desigualdades y las violencias hacia las mujeres y por lo tanto, Adelante Andalucía es, en esencia, feminista”. La candidata añade que “no podemos seguir conformándonos con leyes que vienen acompañadas con memorias económicas con presupuesto cero, pues no hablamos de números, hablamos de vidas, hablamos de las mujeres que sufren discapacidad a consecuencia de la violencia de género, hablamos también de las mujeres que sienten miedo en sus propias casas y hablamos de las mujeres que no son capaces de contar algunas cuestiones por temor a no ser creídas”.

En este sentido, en los primeros 24 meses de gobierno, Adelante Andalucía pondrá en marcha una Ley contra la violencia machista que “estará dotada financieramente con todos los recursos necesarios” para poder erradicar la violencia machista con medidas concretas y realizables.