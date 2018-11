Salmerón: "Los que deben resolver esto tienen que hacerlo rápido porque estamos en una situación muy límite y todo es malo ya"

huelva24.com

José María Salmerón, el técnico del Recre, ha atendido a los medios de comunicación esta mañana en la Ciudad Deportiva después del entrenamiento y comenzaba aludiendo a si es posible que sus jugadores se centren en el fútbol con un día a día tan problemático por el tema de los impagos: "Nosotros hemos tratado de intentar transmitir que lo importante es el partido del domingo. Cuando llegamos al terreno de juego intentamos que eso sea nuestro escape y dar ahí lo máximo. Siempre pido la máxima profesionalidad en el trabajo en cada entreno y en cada partido y en ese sentido el equipo está de diez. Y lógicamente cuando ya no estás en el terreno de juego pueden surgir los problemas normales de estos asuntos que se te pueden escapar de las manos".

Esta semana tanto el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, como el presidente del Recre, Manolo Zambrano, han señalado que la solución a los problemas económicos del club está cerca. Al respecto, el preparador almeriense recalcaba que "los mensajes son siempre muy difusos y se nos dice que está cercana la solución, pero al final el tiempo es el que da y quita la razón. Me quiero centrar en el juego y en mi equipo. Sí que es verdad que se nos ha transmitido que está cercana la solución, pero al final lo que marca todo esto son los tiempos, y lo que es cercano para una persona es lejano para otra. Yo también estoy convencido de que esto se va a resolver y ya lo he dicho más veces. La buena predisposición de todo el mundo está y al final ojalá se resuelva lo más rápidamente que se pueda porque ya estamos en una situación muy límite".

No le daba demasiada importancia Salmerón a las informaciones que apuntan que pudo marcharse hace algunas semanas a entrenar en Segunda División a clubes como el Tenerife o el Extremadura. "No sé por qué salen estas cosas. Lo que son los temas de mi equipo trato realmente de que no salgan y me preocupan muy poco. Intentamos ser honestos con lo que decimos y yo trabajo día a día para que el Recre sea lo mejor posible. No sé de donde salen las cosas, pero van saliendo durante un año y unas salen a la luz y otras no. Aquí hay un asunto, que es que no se ha cobrado, y yo ni hago ni deshago, como a veces he oído y leído. Yo lo que trato es de resolver los problemas que estén en mi mano. Algunas veces a lo mejor se me ha interpretado mal, pero yo lo que dije es que no quería comenzar si la situación era mala, pero una vez comenzado yo voy a estar aquí hasta el final. Yo cumplo mis contratos y en ese sentido mi palabra no va a cambiar", manifestaba.

Cuestionado sobre si alguno de sus futbolistas le había comunicado que piensa marcharse, el técnico del Recre argumentaba que "son cosas privadas. Me imagino que habrá representantes que harán su trabajo y se estarán moviendo, pero los jugadores se quieren quedar. Quieren estar aquí pero con unas condiciones normales de un club de Segunda B".

Sobre si sabe si sus jugadores van a hacer algún tipo de medida de protesta en el partido en Talavera, no se mojaba demasiado el míster albiazul: "No lo sé. Aquí hay reuniones continuas y hay cosas que se transmiten y otras que no. Intentamos que el equipo esté unido, y de hecho lo está, y espero que las cosas se resuelvan lo antes posible y creo que todo es malo ya. Los que tienen que resolver tienen que hacerlo rápido porque tres meses es una situación límite y ya no hay fechas. Tiene que ser ya. Al final en ese sentido no sé lo que puede suceder".

El Talavera y la falta de gol del Decano

Sobre el rival onubense de este domingo, el Talavera, lo elogiaba diciendo que "creo que es un buen equipo, un conjunto equilibrado y compensado que trabaja bien cuando no tiene la pelota. Es un equipo de Segunda B, generoso en el esfuerzo y que arriba tiene jugadores de calidad. A alguno lo he tenido yo, como a Abel. Creo que va a estar arriba, seguramente entre los ocho primero. Desde que lo vi al principio de competición me pareció un equipo que hace las cosas bien y que es difícil de batir y arriba tiene calidad. Tiene bastante equilibrio entre defensa y ataque y a veces le cuesta hacer gol, pero eso es algo típico dentro de la categoría. Cualquier equipo de Segunda B es muy complicado en su campo".

En cuanto a la falta de gol del Decano, el entrenador almeriense explicaba que "yo veo cuatro o cinco partidos cada semana de la categoría y, por ejemplo, el otro día el Murcia llegó dos veces y el Cartagena otras dos. Parece que hay que tener 10 ó 12 ocasiones en cada encuentro de esta categoría, pero yo no las veo. No es que nuestra propuesta no sea jugar, pero también hay que tener en cuenta al rival y a las distintas circunstancias que se dan en un partido. Y además la realidad es que nos han llegado tres veces en tres partidos y nos han marcado tres goles. Hay partes de la competición en las que suceden estas cosas. Tenemos que ser más solventes atrás y crear más ocasiones arriba. La gran igualdad de esta categoría hace que sean partidos muy cerrados y que no haya muchas diferencias entre un equipo u otro".

Del estilo de juego de su conjunto, que no acaba de estar definido tras el primer tercio liguero, Salmerón apuntó que "nosotros queremos apretar arriba y presionar, pero cuando el rival te llega con balones largos como el Melilla con Yacine o el Marbella con Montero pues ya están en segunda jugada con mucha gente por delante y así solventan esa salida del balón. Tenemos que trabajar las dos situaciones de juego, tanto las transiciones como cuando hay que saber manejar el juego. Un partido tiene distintos registros y hay que saber trabajar, combinar y circular en todo momento. Nosotros siempre intentamos que sea así y a veces estaremos más acertados y otras menos. Creo que hacer análisis más generales de las cosas y todos los jugadores deben dar un paso más. Son muchas circunstancias y no quiero fijarme sólo en un jugador".

Por último, señaló sobre algunos de sus futbolistas claves para encontrar espacios cuando los rivales se encierran atrás con el marcador a su favor que "Carlos Martínez está entrenando normal y a veces me entra la duda de si está para jugar los primeros 60 minutos o los segundos 60 minutos. Nos viene muy bien porque es capaz de encontrar espacios reducidos y hacer bien el uno contra uno. Le da un plus a este equipo, como Marc Caballé o Alberto Quiles. Estamos intentando darle minutos y pronto tendrá el ritmo de partido que tiene que tener".