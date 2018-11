El runrún: Rocío Márquez, de portada

Jueves, 22 noviembre 2018 | Leída 17 veces

CONFIDENCIAL

Se trata de un número monográfico con más de un centenar de páginas, que cuenta con entrevistas a muchos artistas del panorama musical actual y entre ellos está Rocío Márquez, que es portada de este especial, que ya se está anunciando, nada más y nada menos que con monstruos de la talla de Jorge Drexler, Rozalén y Raphael. Eso dice mucho de la consideración que tiene la onubense, que sin duda es una estrella. El especial, también cuenta con la opinión de críticos especializados, anécdotas de managers, etc. También se anuncia que han reunido a más de 20 artistas de diferentes estilos para recrear la mítica canción de Kiko Veneno y que cantó Camarón ‘Volando voy’. Es un ejercicio de fusión en el que se supone que Rocío Márquez aportará su parte. “Enamoraos de la vida/ aunque a veces duela”, reza la canción. Se estrena este viernes como adelanto al especial del domingo. Aquí más detalles.

La unión hace la fuerza. La ciudadanía onubense, especialmente las mujeres –que no exclusivamente- están llamadas a tomar la calle este domingo para alzar la voz contra la violencia machista. De cara a la cita desde el Café Feminista de Huelva están difundiendo un mensaje que representa a la perfección la sororidad necesaria en la sociedad: que todas esas mujeres que quieran acudir a la manifestación pero a las que les de corte hacerlo solas, se unan a su marea. “Sabemos que, a veces, nos da ‘cosilla’ ir a los sitios o eventos sin compañía. Pero perdernos la vida por creer que estamos soles no merece la pena. Así que, mientras aprendemos a disfrutar de las situaciones en soledad, os animamos a venir con nosotres a la marcha del 25N, luchando por la erradicación de las violencias machistas”. El punto de encuentro serán los soportales del IES San Sebastián a las 11.30 horas, y las integrantes del Café llevarán sus camisetas para que se las identifique. Así que si alguna se lo estaba pensando por no tener con quien ir, ¡ya no hay excusa!

¿Un cohete suborbital desde Huelva? Miura 1, el cohete suborbital desarrollado por la firma ilicitana PLD Space, asentada en Elche Parque Empresarial, se lanzará durante el tercer trimestre de 2019 desde Huelva. En concreto, y según destaca el diario Información, el despegue tendrá lugar desde el Centro de Experimentación de El Arenosillo (CEDEA), perteneciente al Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, que es es el Organismo Público de Investigación (INTA) y, a su vez, dependiente del Ministerio de Defensa. Este vehículo tecnológico, cuyo desarrollo empezó en el año 2011, tiene como objetivo proporcionar acceso científico y comercial al espacio desde España. En El Arenosillo, el INTA dispone de los equipos necesarios para habilitar el lanzamiento de cohetes suborbitales, contando además con capacidad técnica para realizar en sus propios laboratorios los ensayos necesarios para la calificación de los componentes del cohete. El uso de estas instalaciones para fines espaciales se remonta al año 1966, momento en que la Comisión Nacional de Investigación del Espacio (CONIE) hace pública la noticia de que el INTA sería de ahí en adelante el organismo encargado de gestionar el Centro de Experimentación El Arenosillo y realizar los trabajos precisos para realizar la primera campaña de lanzamiento en los meses siguientes. El Judi–DART, cohete sonda para estudio meteorológico, fue el primer cohete HASP (cohete de sondeo de gran altura) que se lanzó desde El Arenosillo. Desde ese momento y durante el periodo que abarca hasta 1994, se realizaron más de 500 lanzamientos con sistemas de tamaños diversos y en diferentes condiciones, encargos principalmente de la NASA y la Agencia Espacial Europea.