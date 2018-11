Diego de la Villa lo tiene claro: "Si los jugadores se quieren ir, que se vayan"

R. U.

Diego de la Villa, expresidente del Recre en la década de los noventa, ha atendido este jueves a Cope Huelva para aludir a la delicada situación económica del Decano. "Ahora mismo la situación es preocupante, pero no es la de hace un par de años, y los futbolistas aunque se les dijo en verano que no iban a tener problemas ya sabían al club al que estaban viniendo, así que también tienen que tener paciencia. No sé la situación de cada uno, pero si ahora mismo les están diciendo que la situación se va a arreglar, deben de creérselo, y más cuando se lo está diciendo el presidente del consejo de administración del Recreativo", señalaba en declaraciones recogidas por huelva24.com.

"En una situación tan complicada los pasos que se están dando estoy seguro de que son los que se tienen que dar y yo tengo plena confianza en el papel del Ayuntamiento. Me imagino que también el consejo de administración estará haciendo todo lo posible y espero que todos tengan paciencia, aunque ya sé que a los futbolistas es difícil pedirles eso cuando ya llevan dos o tres meses sin cobrar", añadía De la Villa.

Sobre las medidas que están tomando los jugadores del Recre ante los impagos, el onubense explicaba que "les diría que se vayan, que tampoco va a llegar el agua al río. El que no quiera estar, mejor que no esté. Aquí hay que quedarse con los que quieran seguir defendiendo la camiseta. Si les están diciendo que la solución esté cercana, tendrán que asumirlo, y si no puede ser lo próxima que ellos desean, pues ya deben decidir qué hacen".

En cuanto a lo que él haría para arreglar la situación económica albiazul, De la Villa decía que "lo primero sería hacer un presupuesto no ya equilibrado de gastos e ingresos, sino incluso de que los gastos fueran bastante inferiores a los ingresos, para que te sobre un remanente para ir pagando pequeñas deudas. No hay otra alternativa y así poco a poco se puede ir llegando a acuerdos con los acreedores".

Por último, el anterior mandatario del Decano argumentaba que "la solución del Recre está en la venta, pero la venta de un equipo en Segunda B siempre deja mucho que desear. Hay que investigar quién es el comprador y sus verdaderas intenciones. En Segunda A se vende un club con más posibilidades porque de inicio puedes planificar una temporada con cierto superavit que te permita ir pagando las deudas anteriores y no adquirir unas nuevas".