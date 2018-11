Manuel Rayo

Jueves, 22 noviembre 2018 | Leída 21 veces

La orquesta de cámara que estaba tocando, sabía lo que hacía. No tacaban para engañar a la gente de que el barco no se hundía, sino para que la agonía fuera un poco más plácida.



En el Recre la orquesta sigue tocando, pero para tapar las vergüenzas de un club decano del fútbol español que se va a pique como lo hizo el Titanic, en un visto y no visto. Los músicos del Titanic no mentían, los del Recre, sí.

Cuando se miente, es porque hay cierto sector que se cree esas mentiras y otro sector no se las cree, pero son cómplices, que es peor aún.



Y en ello estamos. Asistimos plácidamente a la defunción de un club que se va por el sumidero. Una agonía lenta, donde poco a poco se va desconectando al enfermo de la máquina. Se intenta hacer de forma sibilina, como esos arbitrajes que desgastan a un equipo falta tras falta, sin errores groseros, pero donde cada detalle suma en tu contra.



En una de esas semanas clave para el Recre, una de tantas en los últimos años, vemos como lo clave es todo lo contrario de lo que se presuponía y se vendía en los últimos días. Es decir, jugadores que ya dicen públicamente lo que piensan sin cortarse la lengua y cuidadores del césped que dejan el club de sus amores al sentir que sus jefes le han abandonado a su suerte. Desde esta tribuna que me ofrece este diario, todo mi apoyo y soladaridad con él y el resto de trabajadores de la entidad.



Es increíble leer como hay gente que critíca que algunos defendamos los derechos de unos trabajadores a cobrar un sueldo a final de mes. Si, son futbolistas ¿Y qué? Trabajan por cuenta ajena, como cualquier otro trabajador, deben de cobrar a final de mes. No voy a exigir a unos profesionales que no han cobrado un céntimo desde que llegaron a que lo den todo en el campo cuando ello no se ve recompensado en su cuenta corriente. Ni a ellos ni al resto de empleados del club.



Muchos dicen que no pasa nada, que el 30 de junio cobran. ¿Y qué pasa mientras no cobran? Convenza usted a su casero de que le pagará todo a año vencido. Imagine que ese casero no entiende nada de convenios colectivos ni de la AFE. Ese señor o señora quiere el dinero del primer mes y la fianza. Es decir, dinero contante y sonante, no promesas de pago.



¿Algún colectivo que representa a la afición del Recre ha pensado en organizar una manifestación? Ninguno. ¿Imaginan una situación parecida a 100 kilómetros en alguno de los dos clubes? Impensable. Cuando se prosupo desde el consistorio sevillano que tanto Betis como Sevilla compatieran el Estadio De La Cartuja tal y como hacen en Milán, no abrió más la boca. Y eso es una minucia comparado con lo que tenemos presentado en Huelva.



Pero extrapolen la situación del Recre con la de otros problemas perentorios de la ciudad. El Alvia entre Huelva y Madrid puede que se salve porque pasa por Extremadura, y allí si que se están manifestando. 30.000 personas en Cáceres hace unos días. Aquí "Barras de bar", como la canción de Miguel Ríos. Toda queja a golpe de cerveza o de tapa. Estamos infrafinanciados por los gobiernos de la nación, pero tampoco hacemos nada por quejarnos.



Curisosamente, en lo deportivo, vivimos la mejor temporada desde que descendimos, pero no gusta la forma de ver el fútbol de Salmerón. Hemos estado acomodados en zona de descenso a estas alturas años anteriores y parece que nos gusta la marcha.

Desde el Ayuntamiento se intenta estirar el chicle hasta las elecciones municipales, pero creo que no le va a dar tiempo. La goma de mascar sólo da para unos días, porque el ejército se ha sublevado, aunque considero que deberían tomar medidas más drásticas desde el vestuario. Por ejemplo, no viajar a Talavera el domingo.

Asi que, para aquellos que sean creyentes y tengan fe sólo queda rezar, y quíen no crea que confíe en el azar. En este caso, seré de los que recen.