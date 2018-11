El alcalde coincide con Zambrano: "La situación del Recre es dura, pero ya estamos asistiendo a los últimos coletazos"

huelva24.com

Gabriel Cruz, el alcalde de Huelva, ha hablado de nuevo de la situación del Recre después de un acto en la FOE. A su juicio, y tal y como señaló también ayer el presidente del Decano, Manolo Zambrano, la solución a los problemas económicos del club albiazul podría estar cercana: "Buscamos la necesaria estabilidad y tranquilidad que se merece nuestro club y nuestra historia. Se lo merecen el recreativismo y la ciudad de Huelva y estamos trabajando en ello sin descanso desde que hace más de dos años tomamos la decisión de iniciar el expediente de expropiación. Las dificultades las conocemos todos, con las deudas y los impagos, y, aunque todavía estamos asistiendo a una situación dura, estoy convencido de que son los últimos coletazos. Si echamos la vista atrás no hemos dejado de avanzar y de dar pasos. Estamos trabajando para encontrar una solución lo antes posible y, como he dicho siempre, no estoy dispuesto a permitir otro último día de junio pendiente de una espada de Damocles y un nuevo mes de agosto pendiente de la inscripción por cuestiones que quedaban pendientes. Es cierto que aún estamos viviendo momentos difíciles, pero también estoy seguro de que el camino ya está llegando a su fin".

Sobre Krypteia Capital y la posibilidad de que hubiera una venta negociada con dicha empresa, el primer edil de la capital onubense se mostraba cauto al indicar que "el Ayuntamiento de Huelva, como propietario de aproximadamente el 98% de las acciones del Recreativo, está comprometido con el consejo de administración del club en sacar esto adelante. Ya hemos hecho tres procesos de transmisión de acciones y me agrada que haya personas o entidades que se muestran interesados. Son muchos, pero a mí lo que me gusta es que cuando llegue el día, que llegará, de un proceso de transmisión de acciones no solamente se hable del interés sino que ese interés se materialice. A día de hoy Krypteia Capital no deja de ser un acreedor más. El proceso de transmisión de acciones siempre va a ser abierto, libre y en el que todos tengan la posibilidad de acudir en igualdad de condiciones, y desde luego salvaguardando los dos intereses fundamentales: uno el del Recreativo como seña de identidad de Huelva, y dos los intereses del Ayuntamiento, que son los de la ciudad de Huelva como una institución que se echó hacia adelante en la expropiación y en hacer después unos pagos que sostuvieron al Recreativo para que pudiera seuir compitiendo".

Sobre los futbolistas y técnicos del Decano, el alcalde matizaba que "me reuní la pasada semana con ellos y sí que tengo previsto volver a reunirme con ellos". Y de la queja que tienen sobre que les deben ya cerca de tres mensualidades y algunos no tienen ni para pagar las facturas de la luz y el agua, Cruz decía que "las facturas tiene que pagarlas el Recreativo de Huelva, que tiene no sólo un consejo de administración sino también una entidad que tiene un contrato de gestión del club. Seguro que se irá avanzando en todos los caminos. Cada uno tiene sus responsabilidades y sus atenciones, que son las que tiene que atender".