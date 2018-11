Narciso Rojas: "Yo haría los planes de futuro entendiendo que el Recre va a estar otros diez años en Segunda B"

huelva24.com

Jueves, 22 noviembre 2018

fútbol > recreativo

10.35 h. "Nosotros creemos que la venta no es la solución óptima. Pensamos que el camino debe acabar con el club en manos privadas, pero para terminar con el club en manos privadas lo ideal es que el Ayuntamiento iniciase un proceso de estabilización económica de la sociedad", dice el presidente del Trust, que considera que "no podemos seguir jugando a la ruleta rusa".

"No sé qué ocurrirá en un futuro. Están abierta las dos opciones, tanto la venta como que el Ayuntamiento se quede con el club. En cualquiera de las dos hay que seguir buscando financiación para mantener al club. Bajo nuestro punto de vista es importante que esa financiación no se convierta en más deuda y por supuesto en más intereses a pagar. Dentro de ese marco creemos que es posible y beneficioso en cualquier situación que la afición esté representada, dentro del accionariado y dentro de las capacidades de decisión, y dentro de los órganos de gestión del club", explicó el presidente del Trust, Narciso Rojas en declaraciones recogidas por el portal albiazules.es.

En cuanto a la venta, dejó clara su postura: "Creemos que no es lo óptimo. Nosotros creemos que el camino debe acabar con el club en manos privadas, pero para terminar con el club en manos privadas lo ideal es que el Ayuntamiento iniciase un proceso de estabilización económica de la sociedad. Es decir, el Ayuntamiento como propietario se queda con el club, da los pasos necesarios para otorgarle la liquidez necesaria en las cuentas del club y además, muy importante, crea o diseña un plan estratégico a diez años. De hecho nosotros le vamos a presentar una opción que se presentó en la última asamblea. Un plan en el que quede claro cuáles son los costes y gastos del club, y una vez tenga los ingresos comunes y normales, sepas cuanto te puedes gastar en la plantilla de fútbol profesional. Si estamos hablando que te tienes que gastar medio millón de euros, pues eso será lo que te gastarás. Y si no puedes gastarte tanto, pues tendrás que gastarte menos. Lo que no podemos hacer es seguir jugando a la ruleta rusa. Todos entendemos que dar el salto profesional sería el total saneamiento de las cuentas del club, pero de ochenta equipos solo ascienden cuatro. Hay que tener la cabeza fría, los pies en el suelo y yo haría los planes de futuro entendiendo que el Recre va a estar otros diez años en Segunda B. Hay que conseguir que el Recreativo sea viable en Segunda B y eso se conseguirá con la tutela del Ayuntamiento durante una serie de años, hasta llegar a un objetivo que el club esté estabilizado. Y entonces, creemos que es posible y sería ideal que pasara a unas manos privadas que se llama afición".

¿Pero el Recre es viable siendo gestionado por la afición? Narciso Rojas cree que si y lo aseguró al decir que "el club sería gestionado como antiguamente era gestionado el Recreativo de Huelva. Conociendo otros ejemplos de éxito como pueden ser el Unionistas de Salamanca o el Ciudad de Murcia, clubes que tienen dentro de sus estatutos un artículo que nosotros consideramos muy importante. Es que aquel que se haga cargo de las riendas del club, desde el consejo de administración, será responsable de su bolsillo de la deuda que se genere durante la temporada que él esté. Entonces, esas personas se cuidarán que las cuentas se cierren como mínimo a cero y si quieren gastarse más dinero, arriesgan su dinero".

Desde el Trust creen que "lo que proponemos no es fácil porque como todo el mundo sabe estamos hablando de dinero público y que las cosas hay que hacerlas bien. Si es posible entendemos que debe hacerse, acompañado de un plan estratégico y de una mano de hierro que sea capaz de ejecutar ese plan estratégico sin importarle de donde vengan esas críticas. Cuando entras en un plan estratégico, en el que entran los recortes, seguramente vengan las críticas y por eso tienen que aguantar. Tienen que tener las espaldas muy anchas".