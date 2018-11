Alexis Landero responde al alcalde de Cartaya: "No me considero una mala persona, ni un sinvergüenza ni un caradura"

huelva24.com

Jueves, 22 noviembre 2018

El concejal socialista se queja de unos insultos en el último pleno

Alexis Landero añadía lo siguiente en sus redes sociales:

"Lo que sí puedo decir es que no me considero un 'sinvergüenza', ni una 'mala persona'. Tampoco creo que tenga 'la cara muy dura' ni que le haga mal a nadie ni que ande mal en la vida. Pero eso me lo juzgarán las personas verdaderamente que me conocen.

Me considero una persona honesta, amigo de sus amigos y que intenta ejercer como marido y padre lo mejor que puede. Una persona trabajadora, que día a día se levanta para sacar, junto a su mujer, adelante a su familia. Y que quiere como el que más a su pueblo, pero sobre todo a sus gentes.

Por ese amor a Cartaya trabajo a diario, porque quiero que nuestro municipio prospere y nos permita a todos vivir cada día un poquito mejor, resolver los problemas que padecemos a diario y que Cartaya pueda avanzar. Esa sí es mi pasión y, desde luego, mi responsabilidad.

Quizá por ello, que el alcalde de todas y todos los cartayeros, desee que me 'vaya mal en la vida', es algo que más que cabrearme, simplemente me entristece. Nunca he entrado, ni entraré en la descalificación de la vida personal de los demás miembros políticos, porque ante todo creo que la política debe solucionar los problemas de nuestros vecinos.

A mí que me diga lo que quiera, pero sí exijo que Cartaya sea representada como merece. Yo seguiré trabajando por ello y por el futuro de Cartaya".