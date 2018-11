El Senado da luz verde a la Ley del Trasvase al Condado de Huelva, que queda aprobada definitivamente

Agencias

Miércoles, 21 noviembre 2018 | Leída 16 veces

Se ha tramitado por el procedimiento de urgencia

La Plataforma espera que el agua llegue “lo más rápido posible”

La Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado ha aplaudido la aprobación en el Senado de la Ley de Trasvase al Condado, ratificando la Proposición de Ley emitida por el Congreso de los Diputados hace apenas algunas semanas, y ahora espera que el agua llegue “lo más rápido posible”.

Para el presidente de la Plataforma, Cristóbal Picón, quien ha estado presente en la votación junto a otros miembros del colectivo de regantes, ha asegurado que “cerramos 2018 con dos buenas noticias, las concesiones de agua superficial para casi 500 hectáreas que eran beneficiarias del trasvase de 4,99 hm3 y, ahora, con los ansiados 15 hm3 para la superficie restante”.

Con este agua, tal y como ha explicado Picón, “no sólo aseguramos el riego para el 100 % de la superficie reconocida como de regadío de Moguer, Lucena del Puerto, Bonares, Rociana del Condado y Almonte, sino que aportamos sostenibilidad al entorno, apostando por el agua superficial y cerrando todos los pozos”.

Los regantes esperan ahora que el proyecto de ley se publique cuanto antes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y que “se dote de presupuesto para poder ejecutar las obras que necesitamos para que el agua llegue al Condado, entre las que se encuentra el desdoble del túnel de San Silvestre”.

Sobre la transferencia de 15 hm3, Picón ha asegurado que ha sido el proyecto “del consenso de los tres grupos políticos mayoritarios, de PSOE, PP y Ciudadanos, que han sabido recoger el testigo de las demandas históricas” de los agricultores, trabajadores, sindicatos, organizaciones agrarias, ayuntamientos, entre otros agentes implicados con la Plataforma.

El punto sobre el dictamen ha comenzado con la intervención del presidente de la Comisión de Transición Ecológica, Jesús Labrador, que ha resumido la tramitación de la ley desde que entró el proyecto en el Congreso de los diputados. A continuación, ha tomado la palabra el senador del PSOE Amaro Huelva, quien ha calificado de "celebración" que se ha aprobado una ley "necesaria" y "reivindicada" por la provincia de Huelva desde hace más de 20 años. "Es el culmen de vuestro y nuestro trabajo", ha dicho dirigiéndose a las tribunas donde estaban los agricultores onubenses.

El senador Huelva ha resaltado el valor de Doñana, uno de los "espacios más importantes de Andalucía y de España, además de la reserva ecológica de Europa", que está formada por distintos ecosistemas donde convive la "mayor biodiversidad" de todo el continente europeo con flora y fauna diversa que se debe "conservar y potenciar". La otra mitad del parque, ha continuado, son los hombres y mujeres que viven allí y que trabajan la tierra. Con la ley aprobada, se hace posible que esos agricultores, que "son los mejores ecologistas" y miran "cada gota que gastan", "puedan seguir viviendo en su territorio".

Tras el senador, ha intervenido la popular Loles López que ha comenzado su intervención agradeciendo a los agricultores "valientes" que desarrollan su labor en Huelva. López ha apuntado que siempre ha tenido la "tranquilidad" de que esta ley iba a salir hacia adelante gracias a la mayoría del PP en el Senado, aunque ha agradecido que los grupos del PSOE y Ciudadanos se sumaran a la iniciativa a lo largo de la tramitación.

La senadora del PP ha afeado, por otro lado, las enmiendas que ha vuelto a traer Podemos al hemiciclo poniendo de manifiesto que la formación morada es un partido que "se niega sistemáticamente a llevar el agua" al Condado, negando, al mismo tiempo, "el pan a las familias de los agricultores". "Me sorprende, además, el desconocimiento", ha dicho, refiriéndose de nuevo a Podemos.

Por otro lado, y dirigiéndose al PSOE, López ha manifestado su "preocupación" sobre que el Gobierno esté negociando los presupuestos con Podemos que es el partido que no quiere agua para Huelva. "Ya dijo Sánchez que no a los trasvases y sí a las desaladoras y ahora está negociando con Podemos, que vota en contra de llevara el agua a los agricultores. Pues ojo al presupuesto para que no demos la espalda a los que levantan nuestra provincia", ha aseverado.

Por su parte, la senadora de Podemos Margarita Quetglas ha señalado que ante cualquier problema lo primero que hay que hacer antes de proponer una solución es buscar un "diagnóstico" porque, de no hacerlo podemos "encontrarnos con unos costos desde del punto de vista ambiental, económico y social que no han servido para solucionar el problema, sino para agravarlo". A su juicio, es lo que pasa con el trasvase que es una solución que no tiene "éxito ni sentido".



Podemos lo ve como "un suicidio hídrico"

"El trasvase es una idea perversa que alimenta y alienta a quienes piden agua de forma ilimitada como si fuera un recurso realmente ilimitado. Es un suicidio hídrico que pone en peligro la sostenibilidad de los cultivos y de Doñana", ha señalado la senadora de Podemos, quien ha añadido que esta ley "sólo es buena para conseguir votos" con "populismos" aunque sea una medida "injusta e irresponsable" con el futuro y el medio ambiente. Así, ha reivindicado que hay "alternativas" que se deberían haber barajado antes del trasvase para garantizar el agua al Condado.

A su juicio, las doce enmiendas presentadas por Podemos, que han sido rechazadas, servían para "mejorar" técnicamente la norma, evitar la proliferación de regadíos ilegales y que se declarase el acuífero de Doñana como "sobreexplotado". Además, ha insistido en que la ley que PP y PSOE han apoyado es la "vieja solución" de las obras hidráulicas fruto de una política "arcaica" que va a colocar un trasvase que "a largo plazo producirá el efecto contrario" al que debería producir.

En respuesta, el senador del PSOE ha afeado a la de Podemos que traiga esas propuestas: "Si estas son las soluciones que tiene para Andalucía, mal vamos", ha dicho. Huelva ha apuntado que las enmiendas de la formación morada están planteadas "desde el desconocimiento absoluto" de la zona de Doñana y de los pueblos que la conforman. En este punto ha recordado que el PP y el PSOE le pidieron a Podemos una "redacción" alternativa a sus enmiendas pero lo rechazaron. Ahora, esta ley, "no va admitir más demoras" y le ha pedido a la formación morada que cuando llegue el agua a Huelva se vuelvan a sentar a hablar del tema.

Por último, a la senadora del PP le ha dicho que, ya que ha hablado de presupuestos, ahí les "esperan", pero que no se "marquen tantos" porque esta ley se ha "gestionado" por el PSOE y es de los agricultores, no de ninguna fuerza política. Con todo, ha afeado tanto al PP por haberse "subido al carro" de esta iniciativa y a Podemos por haber planteado propuestas "sin conocer" Huelva ni Doñana.

La senadora popular ha contestado a la senadora de Podemos que la política que hace el PP es para "defender" Huelva y a los que cultivan sus tierras para que "puedan dar de comer a sus hijos". También ha afeado a Quetglas que hable de "populismos" cuando "no hay mayor populismo que ofrecer un sueldo gratis sin trabajar y matar a los que quieren crear empleo" dentro de la agricultura. "Cuando tenga la piel curtida y las manos de los que trabajan la tierra les critica, pero con conocimiento de causa", ha aseverado.

También, ha criticado la actitud del senador Huelva porque ella pensaba que el PSOE venía hoy al Senado "con otro tono". "Lamento que haya querido convertir el día de los agricultores en el día del PSOE", ha dicho, al tiempo que ha afirmado que fueron los gobiernos centrales del PP los que tuvieron un "compromiso" con el agua porque en los socialistas "no se hizo ni una obra hidráulica en Huelva".

El PP señala que se hace "justicia con los agricultores"

La senadora del PP por Huelva, Loles López, ha defendido hoy, en la sesión plenaria del Senado, la proposición de Ley sobre la transferencia de recursos de 19,99 hm3 desde la Demarcación Hidrográfica de los ríos Tinto, Odiel y Piedras a la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir, “con la que venimos a hacer justicia con los agricultores de Huelva tras 30 años de reivindicaciones”, como ha subrayado López.

A lo largo de su intervención el Pleno del Senado, la senadora popular ha puesto de manifiesto que la mayoría del PP en esta Cámara “es la que hace posible la aprobación de esta Ley vital para los agricultores de Huelva y, concretamente, para los de la Comarca del Condado”.

A lo largo de su intervención ante el Pleno de la Cámara, Loles López ha subrayado que este segundo trasvase también permitirá preservar Doñana al aportar agua superficial para el riego de los cultivos. En este punto, ha defendido que “son los agricultores del Condado “los primeros interesados en proteger Doñana” y ha criticado que “haya partidos que están intentando criminalizarlos”.

Asimismo, ha puesto de manifiesto que “damos un paso importante para que los agricultores del Condado tengan seguridad jurídica, garantizando por ley unos cultivos que en la provincia de Huelva son fundamentales y representan una actividad básica en la creación de empleo y riqueza”.

En este punto, la senadora y secretaria general de los populares en Andalucía, ha avisado al PSOE de que esta Ley, cuyo último trámite ha sido la aprobación parte del Pleno del Senado, debe tener financiación y ha asegurado que “esperamos que esta Ley no acabe en un cajón, como ya hicieron los socialistas con el primer trasvase de 4,99 hm3”, por lo que ha reclamado que las infraestructuras de Interés General que se incluyen en el anexo de la Ley “cuenten con inversión en los Presupuestos Generales del Estado para poder hacer realidad este segundo trasvase”.

En este punto, Loles López ha recordado que fue el anterior Gobierno del PP el que ya llevó a cabo el primer trasvase del Condado, de 4,99 hm3 en la pasada Legislatura, atendiendo una reivindicación que “durante décadas mantuvieron los agricultores onubenses y que nunca fue apoyada de manera decisiva hasta que en 2011, el Gobierno de Mariano Rajoy dio el espaldarazo definitivo a esta obra”.

Así, la senadora popular ha puesto de manifiesto que, desde entonces, “más de 200 millones de euros en seis años llegaron a Huelva para impulsar y hacer realidad las obras hidráulicas que demandaba la provincia y que han permitido, y están permitiendo, el despegue del sector agrícola”.

En este sentido, Loles López ha afirmado que ahora, lo que se demanda con esta Ley es un segundo trasvase, “la solución definitiva para el campo en Huelva y para que nuestros frutos rojos, que son marca España, sigan siendo un motor económico de nuestra economía y un pilar del empleo”.

Del mismo modo, López ha precisado que “conviene recordar de dónde venimos y el papel que hemos jugado todos en este asunto, porque hay quién desde el principio ha apostado por el agua en Huelva, hay quién siempre ha estado en contra y hay quién se sube al carro a última hora”.

Igualmente, ha afirmado que espera que “este consenso que hoy PP, PSOE y Ciudadanos ha plasmado, ratificado en el Pleno del Senado gracias a la mayoría del PP, se traslade también al Plan de Ordenación de Regadíos de la Corona Norte de Doñana” porque esa “es la otra mitad del camino que queda por recorrer”.

Este Plan, aprobado por la Junta de Andalucía, “ha dejado a cientos de agricultores del Condado sin la posibilidad de acceder al agua superficial para regar sus campos”, ha recordado la senadora del PP. Por ello, López ha subrayado el compromiso del PP andaluz para modificar dicho plan y permitir así que “el agua llegue a todos los agricultores”.



Contenido del texto

El texto ya aprobado considera que "existen poderosos motivos de interés general" para autorizar la transferencia de hasta 19,99 hectómetros cúbicos de agua superficial para "asegurar el abastecimiento" de los pueblos del Condado de Huelva en la comarca de Doñana, cuyo suministro a partir del embalse del Corumbel cuenta con "escasa garantía" o se suministran desde el acuífero Masub Almonte-Marismas.

El objetivo es que mejoren los balances de agua en el entorno de Doñana de forma que limite la explotación del acuífero y contribuya a su recarga. Asimismo, el texto define que los posibles trasvases no se podrán utilizar para nuevos desarrollos urbanísticos ni tampoco a la creación de nuevos regadíos fuera del ámbito del suelo agrícola regable, ni a la ampliación o a modificaciones de las características de los existentes que impliquen un aumento de la superficie en regadío.

En cuanto a los costes, el trasvase se someterá al principio de recuperación de costes de acuerdo con la Ley de Aguas, de modo que los usuarios beneficiados estarán obligados a abonar los cánones de regulación, las tarifas de uso de agua y aquellas exacciones que resulten de aplicar a los diferentes subsistemas de explotación y, en general, aquellas relativas al uso de las infraestructuras de las que puedan resultar beneficiados en la cuenca cedente o receptora.