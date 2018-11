Marc Martínez: "No podemos ponerle el cuchillo en el cuello a nadie"

huelva24.com

Recreativo

El portero indicó que “ellos nos dan un poco su punto de vista. Se está trabajando en intentar cobrar, pero nosotros seguimos sin tener dinero, cada días que pasa es peor porque se acerca un alquiler nuevo, una compra nueva, echar gasolina nueva y cada día que pasa es muy complicado. Se llega a un punto que es insostenible“, dijo en declaraciones recogidas por Albiazules.es.

Sobre el motivo de la reunión explicó que “nosotros queremos cobrar, queremos que saber una solución y cuando se va a poder cobrar. El motivo de le reunión es un poco de todo, ellos nos dan una respuesta y nosotros escuchamos, pero la realidad es que seguimos sin cobrar“.

“Ellos nos han dicho que se sigue trabajando. Pero esto hace un mes y medio es normal, pero ahora ha llegado un momento que es complicado. Como he dicho hay que pagar alquiler y comida, y está siendo complicado. No nos queda otra que seguir esperando, tenemos que cobrar nuestros contratos. No podemos ponerle el cuchillo en el cuello a nadie, el clima ha sido el de intentar arreglar el problema“, aseguró.

Pidió un claro mensaje de unidad al destacar que “todos queremos el bien del club. Por eso estamos aquí tanto ellos como nosotros. Lo que tiene que haber es unión, nadie puede echar balones fuera. Al final la sensación que tengo, en el año y medio que llevamos, es que todo el mundo intenta echar el balón fuera y lo que hay que hacer es coger el balón entre todos, entre jugadores, plantilla, cuerpo técnico, consejo.. Entre todos. Tenemos que ayudarnos entre todos, es el gran problema de este club. Entre todos tiene que existir una unión“.

Preguntado sobre el tiempo que podrán esperar en esta situación, Marc dijo que “ya hay un par de compañeros que no les da para pagar este fin de mes. Ahora toca ver si la casera puede aceptar que espere“.

En cuanto al futuro más inmediato declaró que “tenemos pendiente una reunión con el alcalde, a lo largo de esta semana. Es lo que tengo entendido. En principio era hoy, pero por tema de agenda no ha podido ser y nada, esperamos que sea esta semana“.

Por último Marc resaltó que “nosotros estaremos satisfechos cuando estemos al día, es algo que todo el mundo puede comprender. Aunque sea difícil, tenemos que estar centrados en Talavera. Es triste porque no debería ser así, pero si los resultados son buenos tenemos más fuerza y la medida es entrenar mañana para llegar a tope“.