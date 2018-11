‘Miriam miente’ rompe el tabú del racismo con el relato de “un conflicto universal”

huelva24.com

Miércoles, 21 noviembre 2018

Refleja lo que ocurre en República Dominicana

La película, según ha explicado Oriol Estrada en rueda de prensa, no se ha estrenado aún en República Dominicana pero su pase por festivales internacionales ha empezado a levantar polémica en el país caribeño ya que la cinta “trata el tema del racismo, que es un tabú”. El dominicano, dice el realizador español, “es una persona súper abierta pero el racismo no es un tema del que quiera hablar”. Sin embargo, ‘Miriam miente’ no puede entenderse como una crítica a la sociedad dominicana sino que trata una cuestión que no tiene fronteras. “No queremos señalar a nadie, el conflicto que vive la protagonista es bastante universal”, explica Estrada.

‘Miriam miente’ cuenta como el tranquilo mundo de una familia pequeñoburguesa comienza a desmoronarse cuando Miriam, una chica de 14 años, conoce a su novio de Internet. Mientras sus familiares y amigas preparan con entusiasmo la tradicional fiesta de los 15 años, Miriam no sabe cómo explicar que su novio es negro.

La trama gira en torno a la tradicional fiesta de los 15, ha explicado la dominicana Natalia Cabral, es muy popular en muchos países latinos pero también recibe “muchas críticas porque dicen que es machista”. En República Dominicana, apunta la directora, “tenemos mucho problema de clases ya que hay una minoría blanca, que es la que tiene el poder, y la multa y negra, que sobrevive”.

La película, escrita por sus dos directores, está interpretada por Dulce Rodríguez, Carolina Rohana, Pachy Méndez y Frank Perozo, entre otros. Los directores han conectado de forma directa con los adolescentes, eje central de esta historia, y han pretendido darles mucho que decir en el desarrollo del rodaje. De hecho, explica Estrada, “hay muchas escenas, como la del baño o la piscina, que son improvisadas”.

Natalia Cabral (Rep. Dominicana) y Oriol Estrada (España) estudiaron cine en la prestigiosa Escuela Internacional de Cine y TV de San Antonio de los Baños y en el 2012 fundaron Faula Films para la coproducción de cine independiente en la República Dominicana. El suyo es un cine fronterizo entre la ficción y la no ficción, y su primera película documental, ‘Tú y yo’, se estrenó en el prestigioso festival suizo Visions du Réel y ganó diversos premios.