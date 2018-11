El PP se compromete a construir la autovía de la Cuenca Minera porque “es hora de realidades en esta comarca”

huelva24.com

Miércoles, 21 noviembre 2018 | Leída 8 veces

Manuel Andrés González dice que es una infraestructura fundamental

Durante una visita al municipio de Nerva, en la que han participado miembros de la candidatura del PP de Huelva y el diputado en la Diputación Provincial de Sevilla y vicesecretario de Infraestructuras del PP andaluz, Alberto Sanromán, González ha recordado que la autovía de la Cuenca Minera es un proyecto “histórico” para la comarca que contribuiría a vertebrar la provincia. Un proyecto, ha destacado, que “el gobierno socialista de la Junta prometió hace más de 10 años y que sigue guardado en el cajón más de una década después”.

Como ha señalado el dirigente popular, “el PSOE, con la complicidad de Ciudadanos en estos últimos tres años, ha enterrado este proyecto, volviendo a marginar a toda una comarca como la Cuenca Minera, a la que viene castigando desde hace años”. González ha afirmado que la Junta “durante años no ha tenido la más mínima intención de construir esta autovía, como ha demostrado en los Presupuestos ignorando, año tras año, partidas para una obra esencial para el desarrollo de la Cuenca Minera”.

El popular ha asegurado que “es hora de realidades en la Cuenca y no de más falsas promesas del PSOE, porque los ciudadanos y ciudadanas de esta comarca no son menos que nadie”, ha destacado el popular, que ha añadido que “lo que necesita la Cuenca es que se crea en ella, no que se le engañe continuamente”.

En este sentido, Manuel Andrés González ha subrayado que, “la Junta ha privado hasta ahora a esta comarca de un proyecto vital para su desarrollo, puesto que con esta autovía la Cuenca Minera estaría en el mapa y conectada con importantes nudos de comunicaciones y transporte”. Por ello, ha sostenido que el desdoble de la A-461, que uniría la carretera N-435 con la Ruta de la Plata, “dejaría importantísimos beneficios en la zona y creación de empleo en una comarca especialmente castigada por el paro y la falta de oportunidades”.

Por ello, el popular ha considerado que la construcción de esta autovía está “plenamente justificada” y ha anunciado que el PP apostará por este proyecto a partir del 2D con Juanma Moreno de presidente del Gobierno andaluz.