Pablo Andrade: "No he venido desde Brasil para pasar por esta situación"

huelva24.com

Miércoles, 21 noviembre 2018 | Leída 72 veces

fútbol > recreativo

13.35 h. "La verdad es que es muy difícil para nosotros, para mí y para Traoré por ejemplo que somos los que venimos de fuera. Yo vengo de Brasil y no he venido aquí para pasar por esta situación. Hay que pensar en lo mejor y en cómo solucionar este tema", indica el lateral, que por ahora no piensa en marcharse del Decano.