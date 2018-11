Ciudadanos pregunta cuánto gasta el Ayuntamiento de Huelva en plenos extraordinarios y qué pasa con los intereses de las multas de la zona ORA

huelva24.com

Miércoles, 21 noviembre 2018 | Leída 17 veces

Señala que hay parques que aún cuentan con suelo de arena

12.42 h. El grupo municipal que encabeza María Martín quiere saber el coste de los seis plenos extraordinarios celebrados en 2018, pues consideran que "no hay justificación" para ello. También señala sobre las multas de la zona ORA que "si hasta que se estudie cada caso, supondrá un aumento de la sanción por intereses de demora, ya que no nos queda nada claro".

El Grupo Municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Huelva ha registrado tres preguntas sobre asuntos que afectan de manera significativa a los onubenses. “Nuestro grupo quiere respuestas del equipo de Gobierno sobre el coste económico de los seis plenos extraordinarios que se han celebrado en Huelva en este año 2018”, ha dicho la portavoz naranja, María Martín Leyras, incidiendo en que “los únicos plenos extraordinarios que deben hacerse de forma obligatoria son los de Debate del Estado de la Ciudad y el de los Presupuestos, y en este ejercicio sólo se ha celebrado el de presupuestos. El resto deben responder a una urgente necesidad. Su celebración supone gastos en dietas de los concejales y horas de los funcionarios. Consideramos que no hay justificación para la celebración de tanto pleno, que sólo tienen un interés electoralista. Queremos que los onubenses sepan el coste para las arcas municipales estos Plenos Extraordinarios”.



Cs también preguntará por los intereses de demora en el pago de las multas masivas que se enviaron hace unos días a 20.000 onubenses. Para Martín, “se dijo desde el Ayuntamiento que se haga un escrito para la suspensión del cobro de las multas y así se estudie si está prescrita o no. Queremos saber si ese tiempo que está en suspenso el cobro de la multa, hasta que se estudie cada caso, supondrá un aumento de la sanción por intereses de demora, ya que no nos queda nada claro, como claro no ha quedado si lo que se ha hecho de enviarlas ahora, no tendrá repercusiones”.





Finalmente la portavoz de Cs en el Ayuntamiento de Huelva cuestionará al equipo de gobierno sobre su actuación en los parques infantiles de Huelva, que aún cuentan con suelo de arena. En este asunto, Cs ha sido muy activo en a la hora de proponer parques, en zonas como El Matadero o el Barrio Obrero, o que se arreglen y se les pongan toldos para el sol. La edil de Cs quiere que se dé una respuesta “a por qué habiendo aumentando el presupuesto en parques infantiles seguimos viendo suelos de arena en estas instalaciones en Santa Marta, la Orden, las Colonias, la barriada de la Navidad, Marismas del Odiel o Verdeluz, entre otros muchos sitios. Se anuncian dos parques con fondos EDUSI y un nuevo parque en Nuevo Molino, pero en casi cuatro años vemos muchísimos parques infantiles de la ciudad con suelo de arena y con defecaciones de perros. Eso debería haberse ido corrigiendo en este tiempo”.