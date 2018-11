Adelante Andalucía en Huelva defiende ante CCOO un nuevo modelo productivo para luchar contra la precariedad y la brecha salarial

huelva24.com

Miércoles, 21 noviembre 2018 | Leída 12 veces

Los candidatos onubenses se han reunido con Emilio Fernández

Sánchez Rufo ha señalado que “aunque algunos digan que estamos saliendo de la crisis,lo hacemos con una precariedad generalizada que está entrando por las ventanas de los hogares de miles de familias en esta tierra”.

El candidato de Adelante Andalucía ha añadido que “en la provincia de Huelva no podemos resignarnos a tener los niveles de desempleo que tenemos, no podemos resignarnos a las tasas de temporalidad en el empleo, que son las más altas de Andalucía y de España, tampoco podemos resignarnos a la brecha salarial tan profunda que hace que las mujeres ganen mucho menos, hasta 6.000 euros de media al año, lo que hace que desde mediados de octubre trabajen gratis, que los hombres desempeñando el mismo trabajo, y no podemos resignarnos a tener los salarios medios más bajos de toda España”.



Desde Adelante Andalucía “creemos necesario impulsar un nuevo modelo productivo que rompa el paradigma de que la competitividad solo es posible con la precarización de las condiciones laborales de la clase trabajadora, sino que la precariedad se rompe con la innovación, la investigación y poniendo en valor la inteligencia colectiva que tiene el Pueblo Andaluz”. El candidato de Adelante Andalucía dice que para ello la Junta de Andalucía tiene que ser una empleadora ejemplar y no ser la mayor generadora de precariedad en Andalucía.



Cabe destacar que en Andalucía el salario medio se sitúa en 191 euros menos que el salario medio en España, y el salario del 60% de la población Andalucía se encuentra por debajo de los 1.000 euros y, además, 3 de cada 10 andaluces no supera los 327 euros mensuales.

En este sentido, desde Adelante Andalucía “tenemos claro que, para paliar esta precariedad es necesario ese nuevo modelo productivo y, para ello, el sindicalismo de clases tiene que jugar un papel fundamental porque sin ellos y sin ellas no es posible construir una Andalucía mejor: la Andalucía que queremos”.