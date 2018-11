Casa nueva: ideas para organizar el espacio

huelva24.com

Miércoles, 21 noviembre 2018

magazine

Consejos e ideas a la hora de cambiarte de vivienda



Las casas prefabricadas y modulares son una buena alternativa para aquellos que desean tener una casa de calidad a un precio razonable, fijo y seguro.

La diferencia de precio en comparación con una casa tradicional depende principalmente de la velocidad de construcción de las casas de madera (que por lo tanto requieren menos mano de obra) y la planificación y producción de sus componentes en la fábrica.

Si eres una de las personas que ya conoce sus ventajas y adquiriste una vivienda, solo tendrás que preocuparte por la mudanza. Este tema genera preocupación y estrés, ya que conseguir los servicios de una empresa responsable no es tan fácil.

No obstante siempre debes echar un vistazo a las diferentes empresas de mudanza para así ver precios y poder conseguir portes baratos Madrid.

Este tipo de negocios deben cumplir con todos los requisitos que marca la ley para que tu mudanza sea segura y tus bienes no corran ningún riesgo de perderse o estropearse. Además, muchos de estos servicios incluyen el desmontaje y montaje de muebles, por lo tanto te pueden ser de gran ayuda a la hora de organizar tu nuevo hogar.

Seis ideas fantásticas para organizar la casa



Identifica los objetos o espacios que más usas

Saber cuáles son los espacios que más usas te ayudará a organizar mejor tu hogar. Nos referimos a los lugares por donde pasas, como por ejemplo la entrada de casa o los objetos que usas a diario como pueden ser los cajones, los estantes y armarios donde están tus objetos personales o la ropa.

Un error común a la hora de organizarlo todo es llenar las principales áreas con objetos que no se usan con frecuencia.



Usa los estantes abiertos

Lo que decidas poner en los estantes abiertos debe ser visualmente agradable. En la sala de estar estos estantes son ideales para colocar libros (organizarlos según el color si te sientes creativo) y objetos bonitos, no guardes juegos de mesa dañados o un montón de videojuegos.

Del mismo modo y en la cocina, esos juegos de vasos especiales o tus tazas favoritas puedes colocarlos en los estantes transparentes. No guardes los recipientes de plástico allí y en el área del baño puedes optar por poner nuevos muebles de baño que te permitirán organizar todas tus cosas, como toallas, artículo de higiene personal, etc.

Encuentra las cosas más fácilmente

Los frascos transparentes son perfectos para saber qué tienen dentro. Si usas recipientes que no son transparentes, asegúrate de etiquetarlos claramente, incluso puedes colocarles una fotografía de lo que hay en su interior.



Almacenar más fácilmente

Es lo más recomendable para los juguetes de los niños, aunque todos podemos beneficiarnos. Para lograr que las cosas vuelvan a su lugar puedes utilizar cajas, contenedores y cestos de fácil acceso, sistemas de archivo simples y ganchos de pared para los artículos de uso frecuente.



Libérate de lo que no usas

Según un estudio realizado en España, usamos aproximadamente el 20% de lo que tenemos en casa y el 80% restante representa lo que no usamos, aunque no podemos prescindir de ello.

Organiza un fin de semana y dedícalo a hacer una gran limpieza, consigue bolsas para reciclar y una caja. Si no tienes, hay sitios en internet como por ejemplo extraroom donde puedes conseguir cajas y otros productos especiales para embalar.



Aparte de las cajas también puedes alquilar trasteros para realizar una mudanza o guardar tus muebles en un mini almacén, por ejemplo.



Este tipo de empresas son ideales ya que te ofrecen múltiples opciones para resolver o solucionar tus problemas de almacenamiento. Y lo mejor de todo es que puedes hacer todo en un solo lugar y así ahorrar algo de dinero, mientras aprovechas mejor los espacios en tu casa.

¿Por dónde empezar? Por todo lo que tienes guardado en armarios y cajas. Según los expertos en psicología la acumulación de objetos denota que se ha dejado sin resolver lo que en nuestra vida es problemático, por tanto deshazte de ello.



Agrupa por funcionalidad

Usa como ejemplo el botiquín de primeros auxilios, ya que cuando necesites una tirita es posible que también necesites un antibiótico, unas pinzas para quitar una astilla y/o una gasa.

Gracias a un botiquín de primeros auxilios, todo lo que necesitas para tratar una herida está en un solo lugar. Esto lo puedes aplicar también para organizar tus cosas.

Podrías crear una caja con medicamentos, otra con suministros de oficina, una con moldes y decoraciones para galletas y así sucesivamente, de tal manera que cuando quieras buscar algo no te suponga ningún problema.