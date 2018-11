Susana Díaz acusa a PP y Cs de querer "frenar la voz" de Andalucía, que es fundamental para construir en España

Agencias

acto público de la candidata del psoe en bollullos

La candidata socialista ha señalado que PP y Cs saben que, diseñen lo que diseñen y construyan lo que construyan, "sin contar con Andalucía no se puede construir nada". Ha criticado además, que en una clara falta de respeto a la autonomía, ambos partidos consideren las elecciones andaluzas como una primera vuelta de las generales. Así, la presidenta ha añadido que por el PP, la campaña en Andalucía la está haciendo su líder nacional, Pablo Casado, "sustituyendo" al candidato a la Junta, Juanma Moreno, mientras que la otra derecha, la que representa Cs, está siendo "tutelada" desde Madrid o Barcelona.

Esos dos partidos, según ha añadido, sólo están pensando en cómo suman para quitar al PSOE-A de la Junta y en cómo "les va a ir dentro de la derecha" de cara a las elecciones generales. Asimismo, ha indicado que el propio Casado ha dicho que las elecciones andaluzas son la "primera vuelta de las elecciones generales", algo que no harían con otras comunidades.

Para Susana Díaz, lo que se están diciendo PP y Cs es "me voy a casar contigo, pero que sepas que no te quiero", y ya nos hemos "enterado todos de que votar a Ciudadanos es votar al PP". Se ha mostrado segura de que a ambos partidos les dan igual los avances, el empleo, la sanidad o la educación en esta tierra, ya que lo único que les preocupa es unirse "contra el PSOE-A".

Un Gobierno "sin mancha"

Ha indicado que la derecha está "rabiosa y le da igual todo": "Han intentado manchar nuestro honor y señalarnos", pero no han podido encontrar "ni una mancha ni a mí ni a mi Gobierno". "No han encontrado nada porque no había nada", según la presidenta.

Por su parte, el cabeza de lista por Huelva y portavoz parlamentario, Mario Jiménez, ha expresado que menudo "espectáculo" dieron ayer, durante el debate de la RTVA, "los dos gallos de pelea sin espolones que tiene la derecha", en referencia a Juanma Moreno (PP-A) y a Juan Marín 8cs), y ha destacado la "serenidad y el aplomo" que demostró la presidenta.

Para Jiménez, resulta "raro" que el candidato del PP-A a la Junta, Juanma Moreno, diga que representa el cambio en Andalucía cuando estamos ante la misma derecha de siempre, y se ha mostrado convencido de que lo que se avecina es "el cambiazo" de líder en el PP-A tras las elecciones autonómicas. "La derecha no tiene futuro ni remedio en esta tierra", según Jiménez, quien ha hecho un llamamiento a la movilización para que todos los progresistas acudan a las urnas el 2 de diciembre.

Previamente al acto de Bollullos, la presidenta ha visitado la asociación vecinal de la barriada de la Hispanidad de Huelva, donde ha dejado claro que su prioridad es la creación de empleo y ayudar a los que más han sufrido lo efectos de la crisis. "La prioridad es mejorar la vida de las personas ahora que viene el viento a favor", según ha señalado Susana Díaz.

Asimismo, la presidenta se ha referido a las reformas que se están llevando a cabo en la sanidad pública andaluza para mejorar su calidad, con la incorporación de más profesionales. Ha indicado que quiere que la cartera de servicios de la sanidad cubra más cosas y se ha referido a medidas como que los médicos de cabecera puedan derivar a sus pacientes a pruebas diagnósticas sin necesidad de pasar antes por el especialista.