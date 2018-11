Iago Díaz: "Que estemos camino de los tres meses sin cobrar y sin agua caliente es decepcionante"

huelva24.com

Iago Díaz está disfrutando de una buena temporada en el Decano. Cuenta con la confianza de Salmerón y además muestra la regularidad necesaria como para que nadie le discuta su condición de titular. El jugador gallego, en declaraciones a Canal Sur Radio recogidas por el portal albiazules.es comentó que "estamos muy fastidiados por la derrota ante el Melilla. El día de la pitada al descanso hicimos un partido muy malo contra el Malagueño, pero nos acabamos llevando la victoria. Sin embargo, ayer hicimos uno de los partidos más completos, sobre todo en esa primera parte donde llevamos el peso del partido contra un equipo que venía ganando todo y haciendo las cosas muy bien. Y te fastidia por eso, porque haces un gran partido y no te llevas nada".

Dijo estar "muy cómodo en Huelva. La adaptación ha sido muy buena. Estoy muy contento aquí, mi familia y mi novia, estamos todos muy bien. En lo deportivo creo que podemos hacer las cosas mejor, pero estamos en una situación en la tabla con opciones a todo y sin dar el cien por cien. Estamos a cinco puntos del play-off y estoy contento entre comillas, pero no se puede decir lo mismo a nivel institucional".

No dudó en mostrarse contundente a la hora de denunciar la situación de impagos que vive la plantilla: "Mínimo nos prometían que hasta diciembre se cobraría el 100% de los pagos. Y que a los dos meses vayamos camino de tres meses sin cobrar, está claro que es decepcionante y que te sorprende".

A este respecto reconoció que "estar a casi mil kilómetros de cada, en momentos complicados como estos, es importante contar con el apoyo de la familia. Las semanas en la que hay derrota siempre se está peor en el vestuario, pero intentamos llevarlo de la mejor manera posible. El tema institucional, aunque no se no quieras hablar, siempre sale porque es una realidad que está ahí. No pueden negar que llevan dos meses y medio, camino de tres, sin pagarnos y aunque te quieras centrar plenamente en el fútbol es muy complicado".

De cómo vive la plantilla el día a día, Iago Díaz dijo que "hay compañeros que lo están pasando peor, ya que yo por suerte tengo mis ahorros de haber jugado temporadas en Segunda A. Pero hay gente en el equipo que vive más al día, y por eso peleamos todos. Que todos tengamos una vida digna y sin cobrar eso afecta. Si no tienes casi ni para comer, eso afecta al fútbol también".

El ex del Lugo y Ponferradina quiso dejar claro que "nosotros sabemos que ganar es fundamental porque nos va a dar la fuerza para pedir lo que queremos. Estamos pidiendo lo nuestro, no que nos den primas o nos paguen más. Sólo pedimos lo nuestro y lo que trabajamos. Parece que si pierdes partidos o la cosa va peor tienes menos fuerza para reclamar, cosa que no entiendo. Pero este mundo es así. Este domingo jugamos un buen partido a pesar de estar dos meses y medio sin cobrar".

En cuanto a su futuro y si baraja marcharse en el mercado invernal, comentó que "yo aquí estoy muy bien, estoy teniendo mucha confianza de los compañeros y el cuerpo técnico. Hacía tiempo que no tenia esta confianza jugando a buen nivel. Mi intención, en principio, es la de no buscar nada. Pero habrá que esperar al mes de diciembre y ver cómo está todo institucionalmente, y ver lo que piensan los compañeros. Mi intención es la de quedarme aquí".

También denunció que "nosotros seguimos sin ninguna información. A nosotros prácticamente no se nos da ninguna información de nada y cuando sacamos ese comunicado es para exponer como estamos viviendo desde dentro, y que la gente se dé cuenta que es más grave de lo que parece. El otro día yo me tuve que duchar con botellas de agua porque no había agua caliente. Son cosas que son unos mínimos que alguien tiene que cumplir con nosotros. Sólo pedimos que nos paguen y que haya agua caliente. Pero está claro que el mayor miedo que tenemos es la desinformación que tiene el equipo".

Preguntado por la pasada reunión de los capitanes con el Ayuntamiento de Huelva, Iago Díaz declaró al respecto que "desde el Ayuntamiento nos piden tranquilidad, pero también nos la pidieron hace un mes, hace dos meses.. Y la cosa no cambia. Nosotros vamos a seguir dándolo todo por el Recre, que es nuestro trabajo y nuestra obligación, pero también pedimos que ellos cumplan con su obligación, lo que nos prometieron cuando firmamos aquí".

Es por ello que avisa que "si esto sigue así algo más habrá que hacer, para hacernos notar y para que vean que aquí nada cambia".

En cuanto al trato con Salmerón, tuvo palabras de apoyo y elogio. "No podemos tener queja de cómo nos está defendiendo nuestro entrenador. Se está peleando con todo el mundo para que nos paguen. El alcalde le dio su palabra de que aquí se iba a cobrar y creo que en ese sentido se siente responsable de que no nos paguen. Al final cuando te llama Óscar o te llama el entrenador de que vas a cobrar, aunque al final no sea culpa suya el tema de los pagos, pues se sienten responsables porque te dieron su palabra. El míster en ese sentido nos está defendiendo a muerte y se está peleando con quién se tenga que pelear para que cobremos".

A este respecto añadió que "tanto el director deportivo como el entrenador son los dos que dan la cara en el vestuario y vienen a todos los entrenamientos. Del resto de la gente no viene nadie a darnos explicaciones, a vernos entrenar ni a nada. El míster y Óscar son los que están dando la cara en todo momento y si tenemos alguna queja lo hacemos con ellos. No sabemos a quién pedir explicaciones porque no viene nadie a vernos entrenar. Dejamos de verlos nada más que dejamos de cobrar".

El pago de una nómina de manera inminente

El club trabaja para abonar el pago de una nómina a la plantilla de futbolistas. Es la información que pudo conocerse este lunes en la tertulia recreativista de Ser Deportivos Huelva;. Y es que dentro de pocos días serán tres meses los que se adeude a la plantilla, en algunos casos cuatro y los jugadores podrán salir en el mercado invernal.



Cabe recordar que el plazo para presentar las denuncias en AFE concluirá el viernes 26 de noviembre de 2018, pudiendo reclamarse cantidades adeudadas con vencimiento hasta el 30 de noviembre, como así indicaron en Onda Cero Huelva.

Con respecto a esta noticia, Iago Díaz indicó en Canal Sur Radio, en declaraciones recogidas por albiazules.es, que "nosotros no sabemos si nos van a pagar una nómina o no, pero que nos paguen una nómina no nos supone nada porque el día 10 de diciembre estaremos otra vez con dos meses de impagos. No nos van a engañar porque nos paguen con una nómina porque como ya dije el 10 de diciembre tendremos de nuevo dos meses de impagos. Hay gente que está tirando de ahorros, de esos dos meses que no cobró, y aunque te paguen una nómina no te da para seguir pagando el alquiler porque son dos meses de impago a partir del mes que viene".