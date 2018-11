El runrún: Una lección extremeña

Martes, 20 noviembre 2018 | Leída 66 veces

confidencial

Pero, ¿en qué se diferencia la actitud de los pacenses y los cacereños de la de los onubenses? Pues no hay más que echar un vistazo a la impresionante manifestación del sábado para sacar algunas conclusiones. Con 50.000 habitantes menos que nuestra capital, más de 15.000 personas dijeron basta ya a la situación de abandono que sufren por parte del Ministerio de Fomento, nada que no lamentemos también en Huelva, aunque, como vemos, en nuestra tierra estamos demostrando mucho menos espíritu combativo, sin duda debido a la falta de unidad de acción de nuestros políticos a la hora de luchar por lo nuestro, sin importar a quien haya que demandárselo. Está claro que en Extremadura han superado esta etapa y están dispuestos a remar en la misma dirección y aunque aquí debería ocurrir lo mismo, seguimos peleando con más palabras que hechos. Un buen ejemplo son las declaraciones de hoy del alcalde Cruz, reconociendo que aunque las incidencias no han cesado y que aparentemente no hay ningún movimiento en Fomento que haga pensar que se cumplen las promesas que nos trajimos de Madrid, es partidario de consultar el asunto con la subdelegada Manuela Parralo y de ”redoblar nuestra posición y el nivel de exigencia”. En cuanto a una hipotética manifestación, apunta que ”es posible”, pero también que una medida de ese tipo habría que ”valorarla en el pleno, definirla, ‘calendarizarla’, trabajarla,...”. Resumiendo, que no parece que desde el gobierno de la capital se apueste decididamente por liderar y movilizar a la sociedad para dar una respuesta ‘a la extremeña’ al desprecio que este Ejecutivo de Sánchez –heredero fiel del de Rajoy– demuestra hacia Huelva. Eso sí, en Madrid estarán encantados con la paciencia onubense.

José Luis Ruiz da el susto. Imposible pensar en eventos como el Festival de Cine Iberoamericano o el de Fotografía Latitudes y no pensar automáticamente en José Luis Ruiz, impulsor y defensor de ambas citas y de la cultura en general. Pues precisamente en el marco del festival de cina nos ha dado el gestor cultural un buen susto aunque por lo que parece, afortunadamente, sin mayores consecuencias. Y es que en la tarde del lunes algunos de los asistentes al Festival pudieron presenciar como Ruiz se desplomaba en la Casa Colón, para mayor susto de los presentes. La impresión inicial y su posterior traslado al Hospital Juan Ramón Jiménez dejaron mal cuerpo a muchos, a los que sin embargo cabe tranquilizar, después de haberse confirmado que, tras unas horas en observación y algunas pruebas, José Luis Ruiz pudo volver a casa con el diagnóstico de que había sufrido una especie de lipotimia. Desde aquí le deseamos una completa recuperación.

Las denuncias de los exempleados del Recre. Este lunes por la mañana cuatro exempleados del Recre han comparecido en el Juzgado de lo Social de Huelva solicitando que la sentencia por la que el Decano debe pagarles en torno a unos 250.000 euros se amplíe al Ayuntamiento de la capital onubense como actual propietario, desde la expropiación a Gildoy, de la Sociedad Anónima Deportiva. Onda Cero Huelva destaca que en el acto ha comparecido un abogado del propio consistorio onubense, pero no del club albiazul. Es algo ya habitual en los últimos tiempos, sobre todo en la etapa de Pablo Comas al frente del Recre, que nadie de la entidad albiazul comparezca en este tipo de actos. El Decano, por mediación del Ayuntamiento, está intentando aplazar en el tiempo dichos pagos de las deudasa los exempleados y en otros casos busca abonarles la cantidad que les deben en muy cómodos y repartidos plazos e incluso también ha intentado que perdonen parte de la deuda o que algunos de ellos se reincorporen a trabajar en el club. Muchos problemas y muy poco dinero para resolverlos. Nada nuevo bajo el sol y muchas familias sufriendo en la sombra.