Rafael Gavilán: "La sociedad de Huelva ya ha puesto muchos millones de euros en el Recre y no es una opción factible para solventar los actuales impagos"

Martes, 20 noviembre 2018 | Leída 75 veces

14.48 h. "Vamos a esperar esta semana, y con toda seguridad si el viernes no ha habido movimiento por parte del Ayuntamiento convocaríamos la celebración de un pleno extraordinario", señala el portavoz de Mesa de la Ría, que no obstante indica que "hemos tenido conocimiento de que se han estado celebrando negociaciones entre Krypteia Capital y algún representante del Ayuntamiento hablando de un posible pliego de condiciones".

Rafael Gavilán, el portavoz de Mesa de la Ría, ha atendido este martes a Cope Huelva para volver a dejar claro que el Recre debe dejar con urgencia de estar en manos públicas. "Durante esta última semana he mantenido contactos con los diferentes grupos de la oposición y el acuerdo es unánime. Todos estamos de acuerdo con el hecho de que el Recreativo tiene que ser vendido. El Ayuntamiento tiene que desprenderse del paquete mayoritario de acciones y un club de fútbol debe gestionarse como deber una situación normal desde manos privadas. Al parecer se barajaba que a lo largo de esta semana podía haber noticias. Hemos tenido conocimiento de que se han estado celebrando negociaciones entre Krypteia Capital y algún representante del Ayuntamiento hablando de un posible pliego de condiciones. A ver si se anuncia en breve un nuevo pliego de venta, porque si no sería unánime que si en los próximos días no hay noticias por parte del Equipo de Gobierno convocaríamos un pleno extraordinario", señalaba en declaraciones recogidas por huelva24.com.

Gavilán asegura que si esta semana no hay novedades desde el Equipo de Gobierno, convocarán un pleno extraordinario para abordar la venta del Decano: "El Ayuntamiento como propietario no puede eludir la que es su responsabilidad. Hay una empresa que ahora mismo es municipal con unos trabajadores con problemas de impago que hay que solventar de alguna manera. Así que o se inyecta dinero público, que por parte de Mesa de la Ría y por lo que he sondeado también con el resto de grupos políticos, no es una opción factible a día de hoy, o el club se pone a la venta y que sea un nuevo gestor el que haga las inyecciones de capital necesarias para solventar el día a día y para acometer las deudas que el club tiene con los proveedores y con la plantilla de trabajadores. Vamos a esperar esta semana, y con toda seguridad si el viernes no ha habido movimiento por parte del Ayuntamiento convocaríamos la celebración de un pleno extraordinario para intentar que tenga lugar a principios de la próxima semana. Esa solicitud tendría que estar firmada por siete concejales y el alcalde tiene diez días de plazo a partir de que recibiera ese escrito".

El portavoz de Mesa de la Ría remataba diciendo que "no entendemos que el alcalde de obceque en no vender el paquete accionarial mayoritario. Ninguno creemos que el Recreativo pueda ser un juguete político, y más viendo la nefasta gestión que está haciendo el alcalde con el club. Lo ideal es que pase a manos privadas y la última opción sería la de inyectar nuevamente dinero público. Creo que el Ayuntamiento y la sociedad de Huelva ya ha hecho un esfuerzo importantísimo inyectando en el club muchos millones de euros. El nuevo propietario, con un calendario de pagos, devolvería ese dinero que se puso. El Recreativo no vamos a permitir que sea una herramienta política de nadie".