El alcalde empieza a estar cansado: "No puede haber novedades sobre la venta del Recre cada cinco o seis días"

Martes, 20 noviembre 2018 | Leída 185 veces

13.25 h. "No me he reunido con nadie. No puede haber novedades cada cinco o seis días. Ya dije hace tiempo que las líneas de trabajo son las de estabilización y la del escenario de transmisión de las acciones, y además esa una cosa que hemos demostrado. Ya hemos sacado el club a la venta tres veces y esto no es algo que se resuelve en 48 horas. Se sigue afinando y el objetivo es estar trabajando sin descanso por el Recre intentando sacarlo hacia adelante. Para todos nosotros, la ciudad y la provincia, el Recreativo supone mucho y necesitamos buscarle estabilidad", ha indicado esta mañana el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz a preguntas de los medios de comunicación.