Independientes Huelva se reúne con colectivos sanitarios y se compromete con su lucha y sus reivindicaciones

Martes, 20 noviembre 2018

“Es la provincia con menos personal y dotaciones de España”

En las reuniones mantenidas días atrás con el Sindicato de Enfermería SATSE Huelva, la Plataforma por una Sanidad Digna, médicos de familia y trabajadores de ambulatorios de la provincia, la candidata Lidia Calvo pudo conocer en profundidad la situación y las condiciones de la sanidad en Huelva y se ha comprometido con sus reivindicaciones y propuestas. Huelva tiene el “honor” de ser la provincia con menos personal y dotaciones sanitarias de toda España con las siguientes enormes carencias:

1.- No tiene Hospital Materno Infantil, y es una de las provincias con más índice de mortalidad entre los más pequeños.

2.- Existen únicamente ocho pediatras para toda la provincia.

3.- No están construidos los tres Hospitales Comarcales (CHARES) que nos corresponden por derecho, habiendo llegado los fondos FEDER para ser construidos. ¿Dónde está el dinero?

4.- En Hospital de Rio Tinto sólo hay tres radiólogos (antes había siete) y son los técnicos desplazados desde Huelva los que hacen las guardias de manera solidaria. Hay un único enfermero por cada 24 pacientes.

5.- En la comarca de la Sierra existen muchos municipios y zonas donde las urgencias sólo se cubren de ocho de la mañana a tres de la tarde.

6.- A la comarca de la Sierra le corresponde tres servicios de PAVE( Plan Andaluz de Vigilancia Epidemiológica) y sólo hay uno para toda la Sierra.

7.- No se publican las listas de espera, y ha aumentado el tiempo de espera en Cirugía, Pruebas Diagnósticas y Primera consulta al especialista.

8.- La fusión de los Hospitales Infanta Elena y Juan Ramón Jiménez se sigue haciendo de forma encubierta, desmantelando instalaciones y recortando especialidades y personal. Los servicios que se han ido del Infanta Elena al Juan Ramón Jiménez no han sido repuestos.

9.- Los decretos de garantías son desconocidos por la población.

10.- Los contratos que se hacen son por horas, a tiempo parcial y de interinidad dónde el 35% de los trabajadores son de este tipo.

11.- Los quirófanos funcionan al 70% y se trasladan los enfermos a los hospitales privados siendo Andalucía es la comunidad autónoma donde existen más servicios privatizados.

12.- La apuesta por los Centros de Salud (primaria) es inexistente. Solo hay fotos. Están obsoletos y no se construye ninguno.

13.- Huelva tiene el menor número de profesionales de urgencias de toda Andalucía y España.

14.- Los enfermeros que hay en Huelva son 2,7 por cada 1.000 habitantes; en Andalucía la media es de 4,4/1.000 habitantes; en España de 5,3/1.000 habitantes; y en la Unión Europea de 8,8/1.500 habitantes, algo realmente preocupante.

Datos de la vergüenza: la sanidad es una prioridad

Estos datos son “una vergüenza que hay que denunciar y dar a conocer en la opinión pública”, asevera Calvo.

“Independientes Huelva (IxH) se ha comprometido con los colectivos sanitarios en hacer suyas las reivindicaciones de los mismos y llevar sus demandas y las de sus representantes ante las instituciones y acompañarlas en la calle si es necesario”, afirma la cabeza de lista Independiente.



La sanidad y la salud de los onubenses es una prioridad para Independientes Huelva, que se compromete a la mejora de las infraestructuras sanitarias dotando a los centros de salud de personal y de materiales. Pediremos, desde nuestra Consejería de Huelva, la dotación completa de los hospitales de Rio Tinto, Infanta Elena y Juan Ramón Jiménez. La construcción de los tres Hospitales Comarcales (CHARE) que por derecho nos corresponden. La dotación de Centros Avanzados de Urgencias 24 horas en la Sierra, el Andévalo y el Condado. La construcción de Hospital Materno Infantil que no existe en Huelva y la equiparación del personal de enfermería a los estándares europeos.



Lidia Calvo se pregunta: “¿dónde han estado todos estos años los parlamentarios de Huelva que conocen esta realidad y dónde han estado los partidos políticos?” ¿Quizás peleándose por ver dónde se entierra a Franco? ¿Quizás buscando el dinero que ha desaparecido en Andalucía?”



En Huelva hay muchas cosas que cambiar ya que es una de las provincias andaluzas, quizás la que más, olvidadas, incluso de España. Huelva no ha tenido voz en las instituciones, aunque sí gente que ha estado cobrando del Parlamento y de otras instituciones, pero que se han olvidado de los ciudadanos de manera inmediata. “Eso hay que cambiarlo, hay que darle voz a todos los onubenses, buscar canales fiables para dar solución a los muchos problemas que aún tiene Huelva, y los Independientes de Huelva nos ofrecemos a ser ese canal y hacer que Huelva se escuche en el Parlamento y en Andalucía”, concluyó la candidata al Parlamento.

El partido de los pueblos de la Sierra

Lidia Calvo continúa recorriendo los pueblos de la sierra onubense para presentar el programa electoral así como a los miembros de su candidatura, como es el caso de la alcaldesa de Cañaveral de León, Mercedes Gordo Márquez (n.º 5); Juan Carlos Romero (nº6) natural de Aracena; o María José Infante Martín (n.º 9) de Santa Bárbara.

Partido ignorado por los medios públicos

Independientes Huelva agradece a los medios provinciales su trabajo para que sus propuestas llegue a todos los onubenses ya que “Canal Sur y el PSOE, no nos dan cobertura en los medios públicos que pagamos todos a pesar de ser la tercera fuerza electoral” se queja Calvo. Recientemente se ha presentado un recurso en este organismo para solventar esta ausencia con los datos actualizados. Los Independientes en Huelva cuentan con 49 concejales provinciales, 6 alcaldías (Cartaya, Bollullos par del Condado, Hinojales, Cañaveral de León, Escacena del Campo y Beas) y están representados en 29 municipios.