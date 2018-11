Adelante Andalucía en Huelva promete desbloquear los tres chares de la provincia y reforzar la Atención Primaria

huelva24.com

Martes, 20 noviembre 2018 | Leída 16 veces

dedicaría un 7% del pib andaluz a sanidad

12.55 h. El candidato de Adelante Andalucía, Rafael Sánchez Rufo, junto con María Villaverde y Miguel Ángel Gea, integrantes también de dicha candidatura, han estado hoy junto a los terrenos del chare de Bollullos, del que aún no hay construido nada desde que el gobierno de Manuel Chaves lo anunciara hace ya quince años. Allí, han prometido desbloquear la construcción de este y el de la Sierra y la apertura del de Lepe.

Junto con los candidatos de Adelante Andalucía han estado tambíen Noelia Mairena y Loli Carvajal, portavoces de IU y de Recuperemos Bollullos, respectivamente en el Consistorio municipal bollullero.

El candidato de Adelante Andalucía ha asegurado que “no se puede consentir que llevemos en la provincia de Huelva quince años debatiendo sobre tres chares que no se terminan de poner en funcionamiento. Llevamos quince años asistiendo a peleas entre Administraciones, mientras que los Servicios Sanitarios se han estado deteriorando año tras año y viendo como un Chare, el de Lepe, está construido con una inversión de 21 millones de euros, y la gente no puede utilizarlo por la continua pelea entre el Ayuntamiento de Lepe y la Junta de Andalucía”.

Cabe destacar que, además del chare de Lepe, existen otros dos en la provincia que siguen absolutamente inoperativos. como ocurre con el de Aracena, que se encuentra en estado de ruina, destruida parte de su construcción, por el paso y las inclemencias del tiempo. Se trata de una obra paralizada por litigios contra la empresa constructora desde el año 2010. Y otro, el del Condado, en Bollullos, sin empezar aún, pero “habiéndose colocado hasta en cinco ocasiones, su primera piedra”.

Frente a esto, Sánchez Rufo asegura que “las propuestas de la candidata socialista de 15 hospitales en 4 años no se han cumplido, por lo tanto, el PSOE en materia de sanidad no tiene credibilidad ninguna porque no cumple lo que promete, a pesar de haber tenido mayoría suficiente para hacerlo”.

En este sentido, Adelante Andalucía “blindará la Sanidad pública con el 7% del PIB de Andalucía, así como reforzar la Atención Primaria con un 20% del presupuesto de salud, y hacer que los Servicios Sanitarios se acerquen a la población”. Por tanto, “la tarea de Adelante Andalucía en el próximo Gobierno será la de desbloquear los tres Chares de la provincia de Huelva, invertir más en la Sanidad Pública y reforzarla. En definitiva, devolver la calidad al Sistema Sanitario Andaluz”, ha precisado Sánchez Rufo.