Daniel Alejandro Infante se cuelga un bronce en el Campeonato de España de Powerlifting

Lo venimos contando puntualmente en los últimos días, el Descubrimiento de América ya no es para muchos la hazaña que parecía ser y no es políticamente correcto hablar de conquista ni nada en esa línea para que no resulte ofensivo. En mitad de los descalificativos a Cristóbal Colón, al que han puesto de terrorista y genocida, de la retirada de su estatua de Los Ángeles, el líder del Partido Popular, Pablo Casado, sí ha querido valorar “la hispanidad y la patria”.