'El cementerio de las tumbas vacías' se presenta este viernes en la Biblioteca Provincial

Lunes, 19 noviembre 2018

Escrita por Chema García

Muchos fueron los que conocieron lo ocurrido en la cuenca minera de Riotinto en tiempos de la todopoderosa Riotinto Company Limited gracias a “Tierra de Cobre y Sangre”, el primer trabajo del autor aracenense José Manuel García Durán. Sin duda alguna, el autor consiguió plasmar en su novela los frutos recogidos tras una exhaustiva investigación y de una manera sencilla, pero jamás exenta de rigor histórico, consiguió “...gritar muchos de los silencios que escondían los cerros cárdenos de la cuenca minera...”.



Dos años después de sacar a la luz su primera criatura literaria, Chema García presenta en Huelva su nueva novela: El cementerio de las tumbas vacías. Con un cambio radical de registro, el autor nos traslada en esta ocasión a la bulliciosa ciudad de París que, en las décadas del cambio de siglo, se había convertido en la capital del mundo. Utilizando como eje vertebrador el asombroso robo del que fue objeto el retrato de Mona Lisa, consigue hilvanar una serie de historias en las que nos traslada al París de aquella época y nos emociona con unos personajes trabajados que, pese al transcurrir de los años, no dejan de ser unos personajes como cada uno de nosotros, movidos por sentimientos similares. Ese es el verdadero tema central de esta historia, “...la historia de unos personajes que tan solo quieren perseguir sus sueños y no dejar de soñar en el intento...”.



Sin lugar a dudas, Mona Lisa le debe a este robo gran parte de la fama de la que goza hoy en día. La noticia del robo copó las los titulares de la prensa internacional y las fotografías del retrato aparecieron en las portadas de los periódicos de todo el mundo.



Todo ocurrió la mañana del lunes 21 de agosto de 1911. Vincenzo Peruggia, un antiguo trabajador del museo del Louvre, aprovechando que los lunes el museo cerraba sus puertas al público, descolgó el cuadro, desmontó la vitrina que lo protegía y, escondida bajo el blusón de trabajo que utilizaba el personal de mantenimiento, sacó la tabla que había pintado el artista florentino a comienzos del siglo XVI. Nadie se dio cuenta de lo ocurrido hasta que a la mañana siguiente, Louis Beroud, un reconocido copista, dio la voz de alarma. No se supo nada del retrato hasta dos años después, cuando un carpintero italiano trató de venderlo en Florencia. Durante el tiempo que la pintura estuvo desaparecida, fueron muchas las hipótesis que se estuvieron barajando. En un principio sospecharon de los propios trabajadores del museo; posteriormente la idea de que había una banda organizada detrás del robo fue tomando consistencia; incluso llegaron a interrogar a Guillaume Apollinaire y a Pablo Picasso como supuestos artífices del robo. Dos años después, cuando todos daban por perdida a la pintura, costaba creer que había sido un inmigrante italiano el cerebro de lo que llegaron a llamar “el robo del siglo”. Y, si desconcertante era el protagonista, más desconcertantes fueron las motivaciones que lo impulsaron a robar la pintura.



Chema García consigue dar una vuelta de tuerca más en el asunto del robo, deparándonos un final que terminará por sorprender a todo aquel que se aventure a leer las páginas de su nueva novela.

El título de su nuevo trabajo, poco, por no decir nada, tiene que ver con la historia del robo, aún así, el autor aracenense asegura que “...no podría llevar otro título que este, esta historia no es la historia del robo en sí, sino una historia de sueños interrumpidos...” Y quizás no le falte razón. “El cementerio de las tumbas vacías” nos traslada a las exposiciones universales que se celebraron en París, al bohemio barrio de Monmartre donde un joven español estaba a punto de revolucionar el mundo del arte, al inicio de la carrera automovilística, a la construcción de un transatlántico que parecía insumergible, a una ciudad y a una época que nos invita a soñar.



Todo aquel que quiera compartir este sueño tiene una cita obligatoria el próximo viernes 23 de noviembre, a las 20.30 horas, en la Biblioteca Provincial de Huelva, donde el autor nos contará más acerca de su nueva novela.