Carrión: "No hemos sido mejores que el Recre, pero tampoco llevamos 30 puntos sólo por suerte"

R. U.

Domingo, 18 noviembre 2018 | Leída 38 veces

15.38 h. "Desde luego que no hemos sido mejores que el Recre. Es verdad que estamos compitiendo bien y sacando puntos, pero eso a largo plazo no tiene muy buen futuro, así que tenemos que mejorar en ese sentido. La parte positiva es que hemos logrado tres puntos en un campo complicado y que hemos defendido bien las muchas acciones que hemos concedido", señaló el técnico del Melilla en rueda de prensa.

"Cuando pierdo os prometo que digo lo mismo. Lo de la justicia o o la mala suerte es relativo. Nosotros llevamos 30 puntos y no puede ser sólo por buena suerte. No hemos estado bien y nuestro portero ha estado acertado, pero no podemos achacarlo todo a la suerte", añadía Luis Carrión en la sala de prensa del Nuevo Colombino.

El entrenador del Melilla reconocía que no le había sorprendido el fútbol puesto en liza por el Decano: "El Recre es un equipo lleno de muy buenos jugadores y con un muy buen entrenador, así que es normal que jueguen bien al fútbol. Les dejamos jugar y en la presión a veces llegamos tarde y por dentro no estuvimos bien. Cuando teníamos el balón lo perdíamos muy rápido, por lo que hemos acabado bastante fatigados. No me extraña el nivel del Recre porque tiene muchos jugadores de calidad dentro de la situación un poco caótica en la que vive".