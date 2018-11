Marc Martínez: "Más no se puede hacer para ganar un partido"

huelva24.com

Domingo, 18 noviembre 2018

fútbol > recre-melilla

15.08 h. El meta del Recre Marc Martínez señaló cariacontecido a la conclusión del encuentro en los micrófonos de Antena Huelva Radio, en declaraciones recogidas por huelva24.com, que "más no se puede hacer para ganar un partido. No sé qué pasa pero la pelota no entra y con poquito nos están haciendo daño".