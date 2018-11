Salmerón: "Cuando tengamos suerte espero que no seamos tan negativos y digamos que somos malos"

Ricardo Ubric

Pese a la derrota sufrida ante el Melilla, José María Salmerón, el técnico del Recre, se mostró satisfecho por la imagen dada por su equipo. "Hay que estar orgulloso del trabajo de los chicos. Hemos ganado muchas fases del juego pero ellos han cometido errores que no hemos aprovechado, como uno justo antes del gol de ellos, y al final en un error nuestro nos han condenado. Esta categoría tiene esas cosas. El equipo ha estado bien y es el camino a seguir. Hoy no hemos merecido perder y hemos hecho las cosas bien. Una liga es muy larga y habrá momentos diversos. Nos hemos enfrentando al segundo clasificado, un rival que concede muy pocas cosas, y hemos estado bien", comentaba.



En este sentido, el almeriense añadía en su valoración del choque que "nos fuimos siendo muy pesimistas todo el mundo con los filiales del Almería y el Málaga porque habíamos ganado sin jugar bien. Hoy manejamos bien el partido ante un rival que está teniendo los resultados de cara. Esperamos que en los próximos encuentros tengamos más suerte y cuando la tengamos esperamos no ser tan negativos y penalizarnos tanto y decir 'qué malos somos'. El equipo está en el camino de hacer las cosas bien y hay que seguir reforzado eso y pensar en mejorar en todos los sentidos, con balón y sin balón".

En su balance del primer tercio liguero, Salmerón explicaba que "ahora mismo no me preocupa mucho la clasificación sino ir sumando y que el equipo mejore, y cuando se hacen las cosas bien y perdemos no hay que caer. Tenemos que ser menos resultadistas y más positivos. Hemos perdido pero hay que estar orgullosos por la imagen y el trabajo que ha dado el equipo. Ojalá que en los próximos partidos tengamos más suerte".

De la sustitución de Alberto Quiles en el tramo final, el preparador albiazul indicaba que "había que sacar otro delantero más. Estaba cansado y entendía que había que buscar una referencia más y creía que iba a haber más centros laterales. Entendía que el Melilla iba a cerrar mucho los espacios. Creo que hemos sido muy equilibrados en todas las líneas". Sobre Pablo Andrade, comentó que "al final estaba algo cansado porque lleva mucho el balón, pero ha estado en su línea". Y también aludía a Marc Caballé: "Es un jugador que con su calidad técnica nos permite mejorar y que puede dar el último pase. Nos da otro perfil de jugador que es necesario siempre y esperamos contar con él lo antes posible".