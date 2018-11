Bestia negra y afortunada (0-1)

Marian

“ Es difícil reflexionar sobre este Club. Una ciudad volcada, un buen entrenador, un alcalde propietario (le llaman "la propiedad"), una afición condescendiente, un Estadio Internacional de nivel Primera División, un Pleno Municipal que le da 7.5 millones de euros y posteriormente, sin Pleno, un "intermediario" que lleva ya gastados unos 2.5 millones de euros... en fin ¿qué más se puede pedir? A lo mejor es verdad que nuestro querido Recre debe desaparecer y terminar este cáliz, este tormento. Que si juega bien y tiene mala suerte, que si el césped, que si esto o lo otro. Y el Melilla no metió el segundo gol de milagro. Si yo fuera jugador me iba ahora en el mercado de invierno y si fuera entrenador me iba ya, dimitía. Todo esto siendo EL DECANO. Que Dios nos ayude. No me hagáis caso, a lo mejor es que estoy escribiendo esto en caliente, todavía mojado por esta lluvia dominical... „