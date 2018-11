Sólo para valientes (12.00 h. on line)

R. Ubric

Domingo, 18 noviembre 2018 | Leída 68 veces

fútbol > recre-melilla

No parece una mañana fácil para el Recre. Es una incógnita saber cómo estará el césped del Nuevo Colombino, se anuncia mucha agua durante el partido y enfrente estará una de sus bestias negras de sus últimas temporadas en Segunda B, el Melilla, que sin ir más lejos se ha llevado dos triunfos y un empate en las tres últimas campañas del estadio albiazul y que llega como segundo clasificado. Y para colmo de males, el fútbol del Decano no engancha, no se espera demasiada presencia de aficionados en las gradas y encima continúa como runrún de fondo el tema de los impagos, que lógicamente crea malestar y bajo rendimiento en cualquier equipo al que le afecte.

Pese a todo lo que está lloviendo en este primer tercio de competición, al menos en lo deportivo el Recre lo está haciendo mejor que las tres temporadas anteriores. Sobre todo en lo numérico, ya que las sensaciones siguen siendo igual de deprimentes, es decir, las de un equipo plano y sin ideas con el balón en los pies. Le falta mucha creación y gol, y en lo que sí que ha ganado es en solidez y orden defensivo. Eso sí, si el rival se le adelanta en el marcador prácticamente está ya condenado a la derrota, y eso se antoja que sería pecado mortal ante un rival de la entidad del Melilla.

Los onubenses marchan a tres puntos de la zona de 'play-off' y a ocho tranquilizadores del descenso y en sus dos últimas salidas han decepcionado en sus derrotas contra el San Fernando y el Marbella, pero es que tampoco es que en casa hayan estado sobrados, ya que les costó Dios y ayuda superar a dos conjuntos tan endebles en todas las líneas como eran los filiales del Almería y del Málaga. Su técnico, José María Salmerón, anda pendiente principalmente de Marc Caballé, ya que todo apunta a que Pablo Andrade y Lolo Plá están en óptimas condiciones físicas y podrán jugar. Deberá realizar dos descartes de última hora en su convocatoria (Ismael Benktib es baja segura al estar con su selección), y en la alineación si quiere tener más músculo optará de inicio por Traoré y si apuesta por ser más ofensivo colocará de inicio a Alberto Quiles, siendo Borja Díaz o Víctor Barroso los sacrificados en relación al pasado domingo.

En cuanto al Melilla, su entrenador, Luis Carrión, ex del Córdoba, sólo llega con la ausencia del lesionado Menudo y arriba tiene a Yacine Qasmi como su hombre más peligroso. Suma seis dianas en liga y ya la pasada campaña vio puerta ante el Decano en Huelva. El equipo azulino acaba de medirse al Real Madrid en la Copa del Rey y en el campeonato doméstico está cuajuando una sensacional actuación. Así, es segundo en la tabla, a un punto del líder UCAM Murcia, y su balance es de ocho triunfos, tres empates y una sola derrota. En las seis últimas jornadas no ha perdido, con cuatro triunfos y dos empates. Hueso duro de roer para un Recre en el que deberán jugar solo los valientes y que estén más comprometidos en una intensa mañana de fútbol y lluvia.

FICHA TÉCNICA:

RECREATIVO DE HUELVA: Marc Martínez; Pina, Israel Puerto, Iván González, Pablo Andrade; Tropi, Traoré; Iago Díaz, Fernando Llorente, Víctor Barroso; y Caye Quintana.

UNIÓN DEPORTIVA MELILLA: Dani Barrio; Pepe Romero, Chakla, Aguza, Jilmar; Jordi Ortega, Igor Martínez, Lolo Garrido, Otegui; Yacine y Ruano.



ÁRBITRO: Bueno Prieto (colegio madrileño).

INCIDENCIAS: Encuentro correspondiente a la décimo tercera jornada liguera, que se disputará en el estadio Nuevo Colombino a partir de las 12.00 horas.