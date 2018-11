Manolo Solo alaba la “calidad” del cine iberoamericano y dice que le encantaría “trabajar al otro lado del charco”

huelva24.com

Sábado, 17 noviembre 2018 | Leída 3 veces

Recogerá esta noche el Premio Luz del Festival

“Ojalá viviéramos un resurgimiento del cine iberoamericano y veo que cada vez hay más países haciendo obras buenísimas”, ha dicho. Sobre el Festival de Huelva, Solo ha destacado su “labor fantástica para difundir las distintas culturas que se aglutinan a través de un mismo idioma”.

El actor, acompañado por el director del Festival de Huelva, Manuel H. Martín, ha asegurado en rueda de prensa que el Premio Luz es “un reconocimiento” que le llena de “orgullo” y le hace “muy feliz”. Solo ha confesado que le tiene un “especial cariño al Festival y a la ciudad de Huelva”, a la que está vinculado familiarmente y a la que solía venir frecuentemente cuando vivía en Sevilla para acudir a su mercado. “Soy muy coquinero, berdigonero, me encantan los chocos y el marisco, me lo pongan como me lo pongan”, ha bromeado, refiriéndose a algunos de los majares gastronómicos onubenses.

Durante su encuentro con los periodistas, el actor andaluz ha revelado muchas de las claves interpretativas que ha desarrollado a lo largo de su trayectoria y ha valorado su trabajo con directores como Guillermo del Toro. Entre los personajes a los que ha dado vida, Sólo ha destacado el primero, en el cortometraje ‘Bailongas’ de Chiqui Carabante, y el que le valió un Goya por la película ‘Tarde para la ira’, donde interpretó a “el Triana”, un personaje que le ha abierto “muchas puertas”, admite.

Para poder interpretar una amplia gama de papeles como los que ha abordado su clave ha sido “tener poca personalidad”, bromea. “Creo que tengo personalidad pero no me cuesta comprender psicologías diferentes a la mía, ponerme en el lugar del otro”, revela.

Con este galardón, que cuenta con el patrocinio de la Fundación Atlantic Copper, Colaborador Oficial del Festival, el certamen pretende reconocer el trabajo y la trayectoria de este intérprete que ha destacado en sus últimos trabajos y que fue ganador del Goya al Mejor Actor de Reparto por su trabajo en ‘Tarde para la ira’ (2017) y nominado en la misma categoría por ‘B, la película’ (2016), largometrajes dirigidos por Raúl Arévalo y David Illundáin que consiguieron el beneplácito tanto de la crítica como del público.

Manolo Solo (Algeciras, Cádiz, 1964), formado en el Instituto de Teatro de Sevilla y licenciado en Ciencias de la Educación por la Universidad de Sevilla, está a punto de cumplir 30 años de carrera profesional tras su debut en el teatro en 1989. Tras su paso por varias series televisivas, dio el salto a la gran pantalla en 2001 con la película ‘Cuanto todo esté en orden’, dirigida por César Martínez.

Desde entonces, ha participado en 43 largometrajes con directores de la talla de Guillermo del Toro (‘El laberinto del Fauno’), Alejandro González Iñárritu (‘Biutiful’), Fernando León de Aranoa (‘Amador’), Alberto Rodríguez (‘La isla mínima’), Daniel Monzón (‘Celda 211’), Sigfrid Monleón (‘El cónsul de Sodoma’), José Luis Cuerda (Tiempo después’) e Isabel Coixet (‘Elisa y Marcela’), entre otros.

Su trabajo ha sido reconocido con importantes galardones, como los ya reseñados, a los que se unen el Premio al Mejor Actor Andaluz de Asecan, conseguido en dos ocasiones por sus trabajos en ‘B, la película’, y por las siguientes películas en el mismo año: ‘El cónsul de Sodoma’, ‘Biutiful’, ‘Amador’ y ‘El gran Vázquez’. Además, ha obtenido en tres ocasiones el Premio de la Unión de Actores al Mejor Actor de Reparto en Cine, por sus trabajos en ‘Tarde para la ira’, que también le reportó un Premio Feroz, en ‘La isla mínima' y en ‘B, la película’.

Además, durante estos años, ha participado en destacadas series de televisión, como ‘Apaches’ (Antena 3), ‘La peste’ y ‘La Zona’ (Movistar), ‘El Ministerio del Tiempo’ (TVE), ‘Cuéntame’ (TVE), o en las miniseries ‘Prim’ (TVE), ‘Mario Conde, los días de gloria’ (Telecinco), o ‘Historias robadas’ (Antena 3), entre otras muchas. En teatro, destacan sus trabajos con directores como Miguel Narros, Víctor García León, Alberto San Juan, Miguel del Arco, Will Keen o Roger Gual, entre otros.

Al Premio Ciudad de Huelva, destinado a profesionales de ámbito internacional y de amplia trayectoria en el cine iberoamericano, se suman los Premios Luz, con los que el Festival quiere reconocer la trayectoria y la proyección de profesionales y creadores nacionales que ya han conseguido con su trabajo el respeto tanto de la crítica como del público, con el objetivo de reconocer y alentar a estos creadores en el continuo proceso de mejora y evolución profesional.