Sporting Huelva-Valencia: la primera victoria no se puede demorar más

huelva24.com

Sábado, 17 noviembre 2018 | Leída 10 veces

fútbol > primera división femenina

Lo hace después de reponerse de la derrota de Las Gaunas: "la verdad es que el partido de Logroño fue un palo, íbamos con mucha ilusión a ese partido. No se dieron las circunstancias ni el equipo hizo un buen partido. El Logroño se puso muy pronto por delante en el marcador y el equipo mostró esa fragilidad de carácter al ir debajo en el marcador pero, bueno, eso ya es historia, pasado, hemos tenido 15 días para recuperarnos y, por tanto, afrontar este domingo el partido ante un gran equipo como es el Valencia con la necesidad de ganar y la seguridad de que vamos a estar en un buen nivel en este partido", señaló Antonio Toledo.

Antonio Toledo ha estado pendiente durante la semana del estado de la enfermería sportinguista, que ocupa únicamente Sandra Bernal después de que Sara Serrat y Patri Ojeda se hayan incorporado a los entrenamientos durante esta semana tras superar una laringitis y un edema óseo, respectivamente. Además, las cuatro internacionales que han participado en esta fecha FIFA con sus selecciones, Flor Bonsegundo, Geraldine Leyton, Bárbara Santibáñez y Paloma López, regresaron el jueves a Huelva para incorporarse a la disciplina sportinguista".

Tras dos semanas preparando este encuentro pese a las circunstancias, el equipo viene a la competición: "lo que nos gusta es competir, ha sido un parón que ha estado marcado por las pocas jugadoras con las que hemos podido contar para entrenar. Hemos tenido las bajas de Sara, Patri Ojeda, Sandra Bernal y las cuatro jugadoras que estaban con su selección, pero el equipo ha trabajado a pesar del número reducido de jugadoras y tenemos muchas ganas de que llegue el partido del domingo".

Por todo ello, Antonio Toledo espera poder contar con toda la plantilla salvo Sandra Bernal, que será sustituida en la convocatoria por la canterana Irene Rodríguez. Así, la convocatoria está formada por Sara Serrat, Geraldine Leyton, Elena Pavel, Cinta Rodríguez, Meryem Hajri, Anita, Yulia Kornievets, Lice Chamorro, Alicia, Flor Bonsegundo, Albina Fomchenko, Patri Ojeda, Castelló, Sandra Bernal, Bárbara Santibáñez, Paloma López, Mônica Bitencourt, Vera Diatel e Irene Rodríguez.

Sobre la convocatoria, dijo el técnico onubense que la gran cantidad de ausencias durante estos días "la verdad es que es un imponderable bastante grande pero, bueno, estamos esperando el estado físico de Patri Ojeda. Sara ya se incorporó y, por tanto, esperemos contar con el máximo de jugadoras y también, en el caso, convocar a alguna jugadora del filial", como es el caso de Irene Rodríguez, quien "tiene todas las opciones prácticamente de ir el domingo, porque es baja segura Sandra Bernal. Por tanto, entrará en la convocatoria casi seguro Irene y no sé si alguna que otra jugadora más, dependiendo sobre todo del estado de Patri Ojeda y de cómo lleguen las jugadoras de Chile".

En cuanto al rival, el Valencia C.F., no está bien situado en la clasificación aunque Toledo recuerda que "tiene un partido menos", el aplazado ante el Sevilla F.C. "Si lo gana se pone séptimo pero para mí el Valencia, por plantilla, es el cuarto equipo de la liga. Por detrás del Barcelona, el Atlético de Madrid y el Levante está el Valencia. Ha mostrado dos caras, una muy positiva en cuanto a goles encajados, que solo lleva seis goles en contra, pero sorprendentemente en cuanto a goles a favor no ha estado al nivel que se esperaba. Ha ganado un solo partido pero también ha perdido uno solo. Es el rey del empate. Es curioso que igual que el Valencia masculino es el rey del empate en Primera División el Valencia lo es también en femenino, pero no nos podemos fiar, ni muchísimo menos, de la situación del Valencia en las primeras jornadas porque es un gran equipo".