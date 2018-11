Puesta de largo del 44 Festival de Huelva de Cine Iberoamericano con la luz y la música como protagonistas

huelva24.com

Viernes, 16 noviembre 2018 | Leída 21 veces

Gala de Apertura en el Palacio de Congresos

Con la actriz Mariola Fuentes y el presentador Juan Carlos Roldán como presentadores, la gala, patrocinada por Cajasur, ha contado con un amplio respaldo de público e instituciones que han estado representadas por autoridades como el alcalde de Huelva y presidente de la Fundación Cultural del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, Gabriel Cruz; el consejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, José Fiscal; la subdelegada del Gobierno en Huelva, Manuela Parralo; y el presidente de la Diputación de Huelva, Ignacio Caraballo, entre otras autoridades.

Asimismo, la gala ha reunido a rostros de la industria cinematográfica con la presencia de muchos de los creadores e intérpretes de las películas presentes en la 44 edición, como Rafael Martínez y Manuel José Álvarez, director y actor de ‘El Piedra’, respectivamente; Álvaro Brechner, director de ‘La noche de 12 años’; Carolina Jabor y Lucas Paraizo, directora y guionista de ‘Aos teus ohos’; y Xavi Sala, director de ‘El ombligo de Guie’dani’. También han asistido Mabel Lozano, directora de ‘El proxeneta. Paso corto, mala leche’; el actor Vladimir Cruz, las actrices Mina El Hammani, Ester Expósito y Liz Lobato; y el director Santi Amodeo.

La música y la luz han sido los hilos conductores de una gala en la que el Festival de Huelva ha estrenado su nueva imagen sobre el escenario. La actriz y cantante Belén López ha puesto voz a la banda sonora de esta apertura con la interpretación de tres canciones. Con la primera de ellas ha dado comienzo una gala cargada de “buenas vibraciones”, como ha señalado Mariola Fuentes en su primera intervención, en la que todos han empezado a contagiarse de la “alegría caribeña” procedente del país invitado de esta edición, la República Dominicana.

Tras el agradecimiento a los patronos, patrocinadores y colaboradores oficiales y entidades colaboradoras que hacen posible este festival, los presentadores han desgranado las secciones y otras actividades que ofrecerá el Iberoamericano en los próximos días, de las que los espectadores han podido ver un pequeño avance en la pantalla del Palacio de Congresos. En esta edición, 35 películas competirán en tres secciones a concurso, la Sección Oficial de Largometrajes, la Sección Oficial de Cortometrajes -Nacionales e Internaciones Iberoamericanos- y la Sección Talento Andaluz. Los ganadores de la primera de ellas los elegirán los miembros del Jurado Oficial de la 44 edición, que han subido al escenario para presentarse ante los espectadores. Se trata del director del Festival de Cine Global Dominicano, Omar de la Cruz; la directora del Festival de Cine Español de Amsterdam, Virginia Pablos; el actor y productor Carlo D’Ursi; y la directora Celia Rico. En nombre de todos ellos ha intervenido De la Cruz, que aseguró que el Festival de Huelva “sigue siendo un ejemplo” para toda la industria.

Después de presentar los diferentes jurados que se encargarán de elegir a los ganadores de las demás secciones competitivas, volvió la música de Belén López, como antesala de uno de los momentos más especiales de la noche, la entrega del Premio Luz, patrocinado por la Fundación Atlantic Copper, a Ingrid García-Jonsson. La actriz hispano sueca recogió el galardón de manos del director Santi Amodeo –que la dirigió en la película 'Yo, mi mujer y mi mujer muerta'- y la también actriz Ester Expósito.

“Pesa más que los años de mi carrera”, bromeó García-Jonsson ya con la estatuilla en la mano, diseñada por el artista onubense Víctor Pulido. García-Jonsson aseguró que recibir el premio Luz es “un honor” que le hace mucha “ilusión” pero también le hace replantearse su carrera. La galardonada recordó sus comienzos en la interpretación, vinculados con Iberoamérica, donde realizó su primer trabajo profesional. “Cuando llegué a Argentina no sabía que me iba a encontrar gente tan maravillosa al otro lado del océano y que iba a sentirme tan acompañada”, ha confesado.

La actriz ha compartido su premio y ha asegurado que el galardón no es sólo para ella sino “para toda la gente a uno y otro lado del océano que me han acompañado”. Tras reiterar su agradecimiento, García-Jonsson ha terminado su intervención con un deseo. “Ojalá pueda devolver al cine todo lo bueno que me ha dado. Yo seguiré trabajando duro. Que viva el cine, que viva el cine iberoamericano”.

García-Jonsson no será la única intérprete que recibirá el homenaje del Festival de Huelva este año, en que Kiti Mánver recogerá el Ciudad de Huelva y Manolo Solo se llevará a casa otro de los Premios Luz.

Los últimos en subir al escenario fueron el director y la productora de ‘Swing’, Lucho Smok y Silvina Dell’Occhio, quienes tomaron la palabra para presentar la primera de las proyecciones de esta 44 edición del festival. Smok explicó que poder estrenar internacionalmente la película en el Festival de Huelva es “verdaderamente un placer”. También Dell’Occhio calificó de “honor y alegría inmensa estar participando en este festival tan prestigioso y, además, en la apertura”.

De la misma forma en que empezó, la gala terminó con una canción de Belén López, una música que anuncia el principio de una semana en la que Huelva celebra su cine, el cine iberoamericano.