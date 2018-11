El runrún: Algo pasa en el Mercado del Carmen

Viernes, 16 noviembre 2018 | Leída 282 veces

Sin embargo, algo pasa con este mercado que tiene amoscados a propios y extraños. Hay varios puestos cerrados a cal y canto y no por vacaciones, sino con carteles de se alquila y se vende. Durante muchos años una concesión en el mercado era garantía de tener trabajo para mucho tiempo, pero se ve que en las condiciones actuales no hay prosperidad para todos. El debate se abrió en Facebook en torno al primer comentario de Federico Pérez, presidente de la Editorial Pábilo, carnavalero y todo un agitador de redes sociales. Unos decían que es la ley del mercado y que sobreviven los que los clientes eligen, otros apuntan a la competencia desleal con ventas callejeras ilegales que no pagan impuestos o que ya cada barrio tiene de todo y han vuelto para quedarse las tiendas de toda la vida más cercanas. Otros lo ven como un claro índice económico que indica que no corre la moneda en Huelva y hay precariedad laboral y menos poder adquisitivo. También hay quien pide autocrítica entre los comerciantes, quien ve caro su género o el párking o se dirige la mirada a los supermercados y otras alternativas. Se apuntó lo difícil que es sacar un negocio adelante pagando autónomo, alquiler, mantenimiento y una larga lista de conceptos que hacen más inaccesible la rentabilidad. Otros echaban en falta más apoyo y respaldo del Ayuntamiento en esta crisis, que todo el mundo coincidía que no es cosas de dos días y que también afecta a los comercios del centro. Lo cierto es que algo más podría hacer el consistorio si como parece ser, hay familias que quieren coger esos puestos para, nunca mejor dicho, ponerlos en el mercado para que vuelvan a funcionar. La portavoz de Ciudadanos, María Martín, entraba en escena para recordar que hace meses llevó a pleno el asunto y más recientemente otra vez y que el concejal del ramo Jesús Bueno aseguró que se está trabajando para que se pongan en funcionamiento. Mientras pasa eso, que parece que lleva retraso, el paisaje del mercado tiene este aspecto y el debate está más abierto que nunca.

¿Se acabó el Alvia directo a Madrid? La alerta la ha puesto Juanjo García del Hoyo a través de su perfil de la red social Facebook, en la que pide a toda la gente que comparta la posible negativa noticia para Huelva entre sus contactos. Y es que existe la sospecha de que a partir del día 11 de diciembre no funcione el habitual tren directo entre la capital onubense y Madrid. Así, desde ese día habría que ir primero a Sevilla y después hacia Madrid, igual que en el de vuelta habría que parar primero en Sevilla y no habría ningún tren directo a Huelva desde la capital de España. "Somos el último rincón del mundo. ¿Renfe nos margina una vez más? Si entramos en la web de Renfe e intentamos comprar un billete desde o hacia Madrid, veremos que desde el 11 de diciembre no hay previsto ningún tren. Ante esta situación acabo de mandar este mensaje a Inforenfe: 'Les ruego me informen si es cierto que desde el día 11 de diciembre hasta, al menos, final de diciembre, no existe servicio de Alvia entre Madrid y Huelva, así como las razones para ello'. Y la respuesta automática ha sido 'Gracias por contactar con nosotros, en breve nos pondremos en contacto con usted para responder a la misma'. Pues habrá que esperar unos días para ver sin en esta ocasión el rumor es o no la antesala de la noticia.

Colón, el genocida. Pues sí, el tema sigue trayendo cola. Ya contamos por aquí que el director de cine Spike Lee llamó terrorista a Cristóbal Colón y que en Los Ángeles retiraron su estatua. La corriente revisionista de la historia, con evidente poca perspectiva, continua machacando la figura del almirante y ya hasta se le llama genocida. Sorprende que alejados de la fecha de 12 de octubre, donde siempre hay un paréntesis con cruce de posturas, siga el debate y ya se llega a plantear si Colón fue un genocida. Les cuadra a algunos ponerlo en el mismo lugar que Adolf Hitler, Mao Zedong, Pol Pot, Augusto Pinochet, José Videla, etc. Pues al menos El País se ha decidido a reunir a varios expertos para que opinen sobre esto. “Es una figura que hasta ahora no había sido contestada gracias a sus logros en la navegación, por colonizar un nuevo espacio y porque supuso una globalización”, señala Carlos Martínez Shaw. “No hubo el deseo de exterminar una raza, entre otras razones porque se les necesitaba como mano de obra”, opina Pablo Emilio Pérez-Mallaína. Mario Jursich apunta que “está bien documentado que Colón no encabezó ningún genocidio. Los que cometieron desmanes y atrocidades contra los indígenas americanos fueron los que vinieron después de él, los colonizadores”. Borja de Riquer, considera que calificar a Colón de genocida “es excesivo”. El almirante “fue un viajero, más que un gestor”, y la empresa de América fue “una conquista con todas sus características, en la que los conquistadores se apropian de todo, territorios y personas. Estas historias siempre son violentas”. Roger Crowley, considera que cuando Colón pisó suelo americano el 12 de octubre de 1492, “abrió una era de asesinato masivo por parte de los conquistadores europeos”, por lo que “es el padre fundador del genocidio en el Nuevo Mundo”. Antonio Espino López, expuso que “no se puede hablar de genocidio planificado, pero sí del inicio de grandes hecatombes en el continente americano”. José Luis de Rojas comentó que “estuvo allí muy poco tiempo, se pasó embarcado media vida”. Además, “las cifras de muertos están muy exageradas. Mataron más las epidemias como la viruela, que los españoles”. Carmen Sanz resaltó que “se está dando peso a quienes quieren imponer interpretaciones unívocas desde el presentismo y en clara descontextualización. Esto es algo que va en contra de nuestra ciencia y los historiadores no nos lo podemos permitir”. Juzguen ustedes mismos.