Salmerón: "Si el rival te marca debemos tener argumentos para poder remontar los partidos"

Viernes, 16 noviembre 2018

José María Salmerón, el técnico del Recre, ha atendido este viernes a los medios de comunicación en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva después del entrenamiento y ha comenzado aludiendo al apartado mental de sus jugadores toda vez que en las últimas semanas se está hablando más de impagos que de fútbol: "Nosotros trabajamos siempre mucho el estado de ánimo. Tenemos que tener la confianza absoluta en hacer las cosas bien. El equipo debe tener unas buenas condiciones de cabeza a la hora de jugar y eso también se trabaja. No hemos tocado nada de lo extradeportivo esta semana pero sabemos que cualquier problema personal de un futbolista puede influir en su rendimiento".

Elogiaba el almeriense al Melilla, rival del Decano y que llega como segundo clasificado al Nuevo Colombino. "Tenemos este domingo un partido muy complicado ante un equipo que lo hace casi todo bien. Cuando tiene que jugar, juega y tiene el balón, pero no durante los noventa minutos, como casi ningún equipo de Segunda B, y cuando tiene que trabajar, trabaja fuerte en las segundas jugadas, es agresivo y defiende fuerte e intenso, además de que hace muy bien las transiciones. Quizás haya ahora mismo tres equipos que tengan más capacidad individual y de talento en sus filas y el Melilla, como decimos muchas veces a la hora de distinguir entre los equipos de Guardiola y de Mourinho, está siendo superior a los rivales en todas las fases del juego. Antes se decía que cuando el Melilla salía fuera se debilitaba un poco, pero ahora también es muy poderoso cuando juega a domicilio", matizaba.

El Recre está remando a contracorriente en los últimos partidos, y es que normalmente suele empezar perdiendo y después le toca remontar, algo que no está sabiendo hacer. Al respecto, su entrenador esgrimía que "nosotros siempre afrontamos los partidos para ganar. Muchas veces se dice que el planteamiento es esperar para que no nos marquen, pero si el rival te marca, y eso se ha producido esta temporada, tenemos que tener argumentos para poder levantar el partido. Es verdad que los tres últimos encuentros fuera de casa han sido parecidos. Los rivales nos han marcado y después nosotros llevamos la iniciativa del juego durante una hora o durante una hora y pico, pero no hemos sido capaces de marcar. No tuvimos esa toma de decisión o pase de calidad. Lanzamos 20 córners y el otro día metimos 24 centros y con esa dinámica llegarán los goles porque hay talento para poder hacerlo. En Segunda B los espacios son reducidos y hay que buscar bien los espacios y mejorar en esa faceta. Pero no tiene por qué ser una situación de siempre porque el fútbol cambia. Esperemos que esta vez marquemos nosotros antes y hagamos un partido bueno".

Sobre Carlos Martínez, Salmerón decía que "está mejorando y está con posibilidades de poder darnos cosas en esas situaciones de espacios reducidos, donde se siente cómodo. Tiene esa calidad y ese talento para jugar en ese espacio. Jugar en campo contrario cuando los rivales se encierran es lo más difícil".

Por último, el técnico del Decano hablaba del césped y de la afición. "No creo que el césped haya mejorado mucho, así que estará más o menos igual que en partidos anteriores, y espero que la afición sepa saber jugar también este tipo de partidos cuando haya momentos difíciles. Muchas veces no es por tener una mala actitud, sino que hay momentos en los que el equipo no se siente cómodo porque el rival te deja pocos espacios. Y al final del encuentro el aficionado puede decir que lo que estime, pero durante los noventa minutos sí que le pediría a la afición que esté con nosotros porque habrá malos momentos", concluía.