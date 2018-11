Pablo Andrade, Lolo Plá y Marc Caballé se probarán en la sesión de este sábado

huelva24.com

"Marc Caballé está en plena recuperación y llegando al punto final tras la rotura que tuvo. Está mejor y no sé si podrá llegar porque no ha entrenado con el grupo. Decidiremos este sábado en el último entrenamiento. Lo de Lolo Plá es una molestia que tenía en el abductor y el entrenamiento de hoy era de menos carta y en principio no debería haber ningún problema para que juegue. Y en el caso de Pablo Andrade, idem de lo mismo. Evoluciona bien tras sentir el otro día un pequeño problema muscular. Mañana valoraremos todos estos aspectos. Tienen opciones de llegar y cuando se tiene una molestia hay que ir con cuidado con el tratamiento que se le hace, además de que la carga de trabajo disminuye", ha señalado en rueda de prensa el técnico del Recre, José María Salmerón, esta mañana.