Acaip pide el cese de la subdelegada por negar que haya habido un intento de envenenamiento en la prisión provincial

Viernes, 16 noviembre 2018 | Leída 7 veces

Habla de intoxicación

Por los siguientes motivos:

Primero. En el día de ayer seis enfermeros del Centro Penitenciario de Huelva resultaron intoxicados estando de servicio en dicho Establecimiento. En concreto se produjo a primera hora de la mañana, después de haber tomado un café en el propio Departamento Enfermería. Esta intoxicación supuso que tuvieran que ser trasladados de urgencia al hospital de la red pública de referencia.

Segundo. Los hechos, absolutamente anómalos, se encuentran investigados por la policía, habiéndose personada la unidad científica tanto en el Centro Penitenciario como en el Hospital.

Tercero. Antes de salir al hospital, al personal afectado se le aplicaron los test de detección de sustancias, debido a los síntomas que se estaban sufriendo, alcanzándose en todos los casos, positivos de metadona, e incluso de alguna otra sustancia.



Cuarto. Como usted podrá entender, nos encontrábamos ante una situación absolutamente extraordinaria y en la que podía existir un grave riesgo para la salud de los compañeros afectados. Una situación que no tiene ningún precedente en nuestro ámbito en los últimos 30 años.

Quinto. A pesar de la gravedad de los acontecimientos, desde todos los ámbitos hemos mantenido una postura de prudencia a la espera que la investigación policial aclare qué es lo que ha pasado realmente. Bueno todos NO, ya que la Subdelegada del Gobierno realizó en el día de ayer una serie de declaraciones a los medios locales -al menos a Canalcosta y Huelva Hoy-, de una absoluta imprudencia sobre lo sucedido. El tenor de las mismas fue el siguiente: “Por su lado, la subdelegada del Gobierno en Huelva, Manuel Parralo, ha negado que haya habido un intento de envenenamiento contra personal de la prisión provincial y ha explicado que, en concreto, se ha tratado de que se ha podido ingerir comida posiblemente en mal estado. En conversación telefónica con esta Redacción, Parralo ha negado que este suceso haya provocado el ingreso de los afectados en un centro hospitalario, aunque sí ha reconocido que han sido trasladados al mismo”.



Sexto. Como usted podrá comprobar las declaraciones son una auténtica falta de respeto a los compañeros intoxicados, indican una causa inexistente y mienten sobre la situación sanitaria de los afectados. A última hora de la noche de ayer permanecían en el hospital de referencia cinco de los seis afectados; únicamente uno fue dado de alta y el resto fue trasladado para su ingreso a otros centros hospitalarios de Huelva y Sevilla. A las 10 de la mañana de hoy, permanecen todos ellos ingresados.

Séptimo. Usted no puede consentir como Ministra responsable de este cargo, que siga ejerciéndolo ni un minuto más. No podemos tener como responsable de los servicios periféricos de la provincia de Huelva a una persona imprudente y que, además, miente sobre hechos tan graves. Los empleados públicos y la ciudadanía de la provincia se merecen un cargo gubernativo serio y responsable, virtudes que, desgraciadamente, no adornan a la Subdelegada del Gobierno. El mantenimiento de esta persona en su cargo tras la indignación generada entre el colectivo que represento sólo podremos considerarlo como una falta de respeto a todos nosotros.

Por todo lo expuesto, solicita que se proceda al cese de la Subdelegada del Gobierno Doña Manuela Parralo Marcos.