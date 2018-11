Perfumes online más vendidos en Black Friday 2018

Viernes, 16 noviembre 2018 | Leída 6 veces

La celebración del Black Friday y el Cyber Monday dan el pistoletazo de salida a las primeras compras navideñas. Son dos días en los que los comercios minoristas y los grandes almacenes aplican descuentos significativos a sus productos con motivo del preámbulo de Navidad y la festividad dedicada a las compras por Internet.

Un momento que se ajusta a las necesidades económicas de los bolsillos de muchos españoles, que aprovechan estos hitos para poder efectuar sus primeras adquisiciones. La mayoría que busca artículos relacionados con belleza se decanta por los nuevos lanzamientos de las marcas de cosmética para beneficiarse de las promociones de los productos más cotizados, que en otros momentos del año no los pueden comprar.

En este sentido, los perfumes de mujer más vendidos en el Black Friday este año se prevé que sean el nuevo de Angel Schlesser, Femme Adorable, cuya embajadora es la actriz española Blanca Suárez, que protagoniza esta nueva versión más adorable, romántica y sensual de la fragancia.; el atrevido aroma que simboliza la modelo americana Emily Ratajkowski en el nuevo perfume de Paco Rabanne, Black XS; y el nuevo aroma de Yves Saint Laurent, Black Opium, el primer café floral del mercado, un perfume joven, rockero y rebelde.

Los perfumes de hombre que no puedes dejar escapar, aprovechando las ofertas que brinda el Black Friday y que además puedes adquirir de forma online, son Azzaro, Wanted by Night; que representa al hombre liberal, enérgico; Bvlgari Man Wood Essence, con presencia, potente, fuerte y sensual. Se trata de una botella rectangular hecha con vidrio transparente, grueso y refinado que deja entrever una esencia verde musgo.

Otros perfumes amaderados que nunca pasan de moda por su carácter versátil y su tradicionalidad que son los más buscados para regalar cuando se acercan las navidades son Cartier L’envol, Dolce and Gabanna The One, que contiene notas de corazón de flor de azahar del naranjo, jengibre y cardamomo; Guerlain L'homme Ideal, de la familia olfativa o oriental con notas de bainilla y incienso. Se trata de dos fragancias con mucha personalidad, con las que es difícil no acertar.

Compras online

Comprar perfumes online es una opción con muchas ventajas porque evitas hacer colas en las tiendas físicas, uno de los hándicaps del Black Friday, y puedes encontrar con más facilidad stock en los productos que deseas. Una medida que cada vez un mayor número de españoles incorpora en sus hábitos de compra por la comodidad que ofrece.

De ahí el incremento del 2,15% en la venta de perfumes y cosmética, que tuvo como facturación total 6.820 millones de euros, con un gasto medio por español de 147 euros, según los datos que arroja el informe elaborado el pasado año por la Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética (Stanpa). En este periodo se prevé que los índices no desciendan, según apunta José Vicente Laguna, empresario y dueño de Perfumerías Laguna que apuesta por el comercio electrónico sin dejar de lado sus puntos comerciales físicos.

Asimismo, las perfumerías online, al igual que otros comercios, comenzarán una semana antes con los descuentos en los productos y en algunos casos se prolongará hasta después del 23 de noviembre. De este modo, el consumidor tiene a su alcance un mayor número de ofertas.