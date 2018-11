Cabrera: “Vamos a exigir que la afición tenga una acción de oro”

huelva24.com

Jueves, 15 noviembre 2018

Recreativo

José Antonio Cabrera, presidente de la Federación de Peñas del Recreativo de Huelva, declaró a Cope Huelva, que en mitad de conversaciones de una venta del club por un proceso negociado a Krypteia Capital u otro aspirante ahora mismo en el recreativismo hay “mucho miedo a que nos ocurra lo mismo que en la época de Pablo Comas con esa venta tan nefasta. Muchos recreativistas tienen miedo a volver a equivocarnos por segunda vez y que sea más de lo mismo”.

Comentó que ese miedo les hace ser “precavidos” pero que también “nos pesa”, por lo que “cuesta dar el paso sin unas garantías mínimas en un proceso negociado y que se garantice el pago de las deudas anteriores que hay que hacer en cada temporada”.

Opinó acerca la necesidad de articular una marcha atrás a una venta si el club no se gestiona bien que “la Federación tiene claro que habría que tener una cláusula y que cuando existan una serie de incumplimientos de pago de quien compre retornar las acciones al Ayuntamiento. No nos podemos permitir un segundo fracaso y vamos a exigir que el aficionado tenga una representación de un 5% en las acciones tras el esfuerzo titánico de la campaña de salvación si se vendiese el club y que sea una acción de oro para poder convocar una junta de accionista para que no pase lo de Comas”.

Con respecto a si confía o no en que el Ayuntamiento reconduzca la actual situación de impagos, señaló que “dijimos al Ayuntamiento que es necesario hacer los pagos y no nos queda confiar en el alcalde y el Ayuntamiento, que ya ha depositado 10 millones de euros y es un aval de confianza para que encuentre solución para pagar a empleados y jugadores”.