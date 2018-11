El runrún: Colombinas indigestas para Chicote

Jueves, 15 noviembre 2018 | Leída 619 veces

confidencial

El contenido de este espacio, usando su terminología, no se puede decir que fuera fresco, sino que estaba enlatado desde el pasado mes de agosto. Sin embargo, pese a que estaba algo pasado de fecha consiguió su objetivo: advertir a la audiencia de la necesidad de guardar las debidas normas de higiene en la cocina; pero, sobre todo, meter el miedo en el cuerpo a quienes cometen la temeridad de comer fuera de casa. Y ya se pueden imaginar, si han visito alguna entrega de ‘Pesadilla en la cocina’, donde se examina el submundo de los restaurantes, lo que pudo ‘disfrutar’ el puntilloso chef observando la manera en que se trabaja detrás de la barra de una caseta de feria. Allí, como pueden sospechar, se topó con todo tipo de irregularidades: aceite reutilizado en botellas de agua y tortillas a más de 30 grados, platos elaborados con huevo y mayonesa sin la debida refrigeración, productos de limpieza compartiendo espacio junto a los alimentos, gambas descongelándose en algo que se parece al agua... "Cada uno hace lo que puede, nadie es profesional”, explicaban desde la Peña Nuevo Colombino para justificar la precariedad que reina en la cocina de las casetas. Hostelería de campaña, al fin y al cabo, donde se intenta a duras penas cumplir con la exigente normativa del sector y donde los inspectores –por lo que se ve– hacen la vista gorda ante una realidad extrapolable a cualquier otra feria de este estilo, como se pudo ver en el resto del programa.

El 'road trip' de Antonio Núñez. El que fuera capitán del Recreativo hasta la pasada temporada, Antonio Núñez, está ya en otra vida distinta a la que seguía como deportista profesional. No obstante, el deporte sigue muy presente en su día a día. Ya se despidió en Huelva resaltando el valor de lo que vivió durante su etapa como albiazul y para seguir recordando no se le ha ocurrido otra cosa que conducir desde la capital onubense a Liverpool en un ‘road trip’ hasta la ciudad del club donde fue campeón de la Champions. Regresó por primera vez desde que fue campeón de Europa en 2005 al que fuera su equipo y estuvo con los jugadores y el técnico Jurgen Klopp. "En este momento tengo tiempo que no tenía antes para viajar y reunirme con algunos amigos en Irlanda, Liverpool y Londres", dijo. “Me gustaría usar esos estudios de hace muchos años y trabajar como abogado, tal vez dentro de un club de fútbol", señala en una amplia entrevista a Liverpool Echo. También ha tenido un encuentro con el exportero albiazul Fabricio Agosto, actualmente en el Fulham londinense. Con él bromeó acerca de que esperan volver a verse pero en Huelva. Está claro que Nuñez tiene tiempo y amigos suficientes para que su viaje sea largo y divertido. No merece menos.



El agua del grifo sí, pero... Como sabrán muchos de nuestros lectores, compañías como Giahsa o Aguas de Huelva tienen en marcha una campaña donde destacan que la calidad del agua de nuestros grifos tiene muy poco que envidiar a la que compramos embotellada en los supermercados a un precio muchísimo más alto. Para consumirla, tenemos la costumbre precisamente de reutilizar estas botellas de plástico rellenándolas de agua ‘corriente’. Para que esta costumbre siga siendo totalmente sana, ya que el agua del grifo lo es, la empresa municipal onubense ha compartido una serie de consejos que deberíamos conocer. ¿Sabían que la botellas ideales, además de las de cristal, son las HDPE, que se reconocen porque en la base aparece un 2 dentro de un triángulo? Están fabricadas con un material llamado poliestireno de alta densidad y están libres de toxinas –benceno, dioxinas, colorantes, bisfenoles– que se transmiten al líquido envasado. Tampoco es recomendable beber directamente el agua a morro, ya que al hacerlo dejamos bacterias de la flora bucal y saliva en el cuello de la botella, y terminarán por dar mal olor al líquido elemento. Conviene no olvidarlo si queremos preservar la enorme calidad del agua que disfrutamos.