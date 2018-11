Jilmar (Melilla), sobre el Recre: "Tener una afición tan grande también tiene sus desventajas"

huelva24.com

Recreativo

“El equipo está luchando bien, dando la cara, sacando bastantes puntos, pero el ‘Recre’ no es un rival fácil. En este grupo cualquier rival nos puede pintar la cara, es algo que tenemos claro, pero tenemos que ir a ese gran campo, ante ese gran equipo, a intentar ganarles y poder así prolongar la buena racha que llevamos. Aunque estemos ahí arriba no nos podemos relajar”, ha significado el zaguero en declaraciones recogidas por la web del club melillense.

También señaló que “vamos a un gran campo, con una gran afición, pero tenemos que saber llevarlo. Hay que aguantar la presión, salir desde el principio a presionarles y dar la cara, aunque tener una afición tan grande también tiene sus desventajas, algo que tenemos que aprovechar nosotros”.



Es posible, sin embargo, que el césped del Nuevo Colombino no se encuentre en sus mejores condiciones, algo que para Jilmar no puede ser excusa. “El fútbol son once contra once, hay que competir, hay que salir con todas a jugar a la pelota desde atrás, como es nuestro estilo de juego, para intentar sacarle aún más puntos de diferencia. De ganar le sacaríamos doce, un gran colchón que puede venir muy bien a final de año”, ha explicado el lateral.

Que la actitud del Melilla sea positiva y optimista no va a hacer que olviden que van a medirse ante un gran plantel: “Ellos tienen grandísimos jugadores, especialmente arriba, donde son muy rápidos. Es un equipo que aspira a estar arriba y tenemos que salir muy concentrados, no nos podemos relajar por estar donde estamos o llevar los puntos que llevamos.