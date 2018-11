Selecciones inferiores de ﻿﻿Dinamarca, Ucrania y Suiza se concentran en Cartaya, Lepe y el Algarve

M. A. F.

Fútbol

Este viernes a las 15.00 horas se jugará en Lepe un Dinamarca-Suiza sub 19 y a las 19.00 horas en Cartaya el duelo de equipos sub 18 entre Ucrania y Dinamarca. El lunes a las 15.00 horas se enfrentarán en Lepe Ucrania y Dinamarca sub 18 y a las 19.00 horas en Vila Real Suiza y Dinamarca Sub 19.

Dinamarca se encuentra concentrada en el Islantilla Golf Resort y entrena en La Tejita, mientras que Ucrania se aloja en el Hotel Fuerte El Rompido y entrena en el Estadio de Cartaya.

La organización de estos encuentros corre a cargo de The Royal Sport Management, cuyo director de operaciones en España en Domingo Delgado.