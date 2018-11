Carlos Martínez: "El club debe dar otra imagen. La incertidumbre que lo rodea es dura"

huelva24.com

Miércoles, 14 noviembre 2018 | Leída 31 veces

fútbol > recreativo

El centrocampista cordobés Carlos Martínez ha pasado esta mañana por la sala de prensa de la Ciudad Deportiva y ha indicado sobre el retraso en los cobros, en declaraciones recogidas por el portal albiazules.es, que "quieras o no esta incertidumbre que rodea al club es dura para nosotros. Nos sentimos solos en ese sentido. Se quedó en decirnos en algo, por parte del dueño del club, no nos han dicho nada y supongo que a lo largo de la semana nos dirán algo. Si no... Nosotros vamos a seguir haciendo las cosas que consideremos oportunas, vamos a luchar por lo nuestro, siempre con el apoyo de AFE y tenemos que luchar por lo que es nuestro, de los jugadores, de los empleados y esperamos que además por el bien del club y de los aficionados. El club debe de dar otra imagen, hay que luchar porque la imagen sea buena también en el interior".

El futbolista del Recre explicaba también que "no sé si el domingo o la semana que viene se hará algo... Nosotros vamos a seguir luchando por lo que es nuestro. Es lo normal y lo que se debe hacer. Esperamos que se solucione por el bien de todos y por el bien del club".

La lesión de espalda

Toca mirar el futuro con ilusión. Esa es la mentalidad con la que encara la temporada Carlos Martínez, tras pasar página de la lesión de espalda que lo ha tenido fuera de combate en este primer tercio de la competición.



"En pretemporada tenía molestias de primera hora, no encontrábamos la solución y gracias a Dios, después de tanto tiempo, parece que ya hemos encontrado la solución. Se ha ido esa molestia que no se iba y que me impedía hacer cualquier ejercicio, hasta en la vida cotidiana", señaló.

El ex del Murcia reconoció que ·hemos tardado demasiado tiempo. Quizás porque desde primera hora no se trató como se debía, ya que pensábamos que era otra cosa. No se le dio la importancia, quizás yo el primero y al final se agravó por esa circunstancia. Pero gracias a Dios se le ha encontrado solución y ojalá que a partir de ahora se olvide y no vuelva a molestarme".