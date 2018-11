Alberto Quiles: "Si nos callamos no conseguimos nada, así que tenemos que seguir pidiendo lo nuestro"

huelva24.com

Miércoles, 14 noviembre 2018

14.48 h. "Los capitanes estuvieron en la reunión del viernes y en teoría el lunes o el martes nos iban a decir algo, y estamos a miércoles y no sabemos nada. No sé porque dicen que el lunes o el martes nos van a dar una respuesta, cuando después no te la dan", señala el jugador albiazul sobre las promesas del Ayuntamiento ante los impagos en el Recre.

El delantero onubense Alberto Quiles ha denunciado este miércoles en rueda de prensa, como recoge el portal albiazules.es, que "hoy lo he estado hablando con Marc Martínez porque se sienta al lado mía. Estuvieron en la reunión del viernes y en teoría el lunes o ayer martes nos iban a decir algo, y estamos a miércoles y no sabemos nada. No sé porque dicen que el lunes o el martes nos van a dar una respuesta, cuando después no te la dan. Es muy difícil y complicado, y más cuando te dicen una cosa y después no la cumplen. Dentro de lo malo hay que intentar ser profesionales intentar estar centrados en Melilla".

En cuanto a las medidas que pondrán en marcha si desde el Ayuntamiento no les da una respuesta inmediata, explicaba que "nosotros tenemos que seguir pidiendo lo nuestro y no nos podemos callar. Si nos callamos no conseguimos nada. ¿Que vamos a hacer alguna protesta o algo? De momento es algo que no se ha comentado en el vestuario, ya que estamos centrados en el partido del domingo. Pero queremos soluciones. No podemos estar así".