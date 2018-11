Santana: "No había sintonía entre la plantilla y el cuerpo técnico"

R. U.

Miércoles, 14 noviembre 2018 | Leída 85 veces

fútbol > tercera división

Manolo Santana, el secretario técnico del San Roque de Lepe, ha atendido este miércoles a Onda Cero Huelva para referirse a la destitución de Álex Hornillo. "Es difícil y desagradable tomar este tipo de situaciones, y más cuando es con un amigo. Pero nuestra responsabilidad es tomar decisiones y la dinámica del equipo era negativa en las últimas jornadas. Ha sido un cúmulo de todas las circunstancias que estamos viviendo. El ambiente no era el más adecuado y no había sintonía entre la plantilla y la totalidad del cuerpo técnico porque había puntos de vista distintos. No nos gusta tomar esta decisión, pero esperamos que sea para bien. La responsabilidad es de todos, y yo también me incluyo como culpable", señalaba en declaraciones recogidas por huelva24.com.

Indicaba que el segundo técnico, Adrián Gaitán, se sentará en el banquillo de cara al partido en Los Barrios pero no más allá en el tiempo: "Ahora mismo no se contempla esa posibilidad de que siga toda la temporada porque no es posible ya que le falta un nivel de entrenador". Y añadía sobre la búsqueda de un sustituto que "no sabemos exactamente por donde vamos a tirar ahora mismo. Estamos valorando la situación y ahora lo importante es finiquitar con Álex y después nos plantearemos lo siguiente".

Santana aún confía en que el San Roque acabe la temporada en la zona noble de la tabla. "Por supuesto que esto se puede reconducir. Esto va a dar muchas vueltas y hay 22 equipos en esta categoría y son muchos partidos. Hay mucho tiempo delante y cuando ganamos tres partidos en una semana fantástica nos metimos ahí. Además, seguro que alguno de los equipos que ahora mismo está arriba acabará cayendo", explicaba.