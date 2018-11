Igor Martínez: "Al Recre no le están saliendo las cosas, pero tiene plantilla para estar arriba"

huelva24.com

El futbolista vasco, pieza importante en los esquemas de Carrión, cree que su equipo está “en una buena dinámica” y confía en sus posibilidades. “Teníamos dos partidos seguidos fuera de casa, sacamos el primero y ahora vamos a Huelva a jugar contra un rival muy fuerte y con mucha historia, que mete mucha gente en el campo y que nos lo va a poner muy difícil” ha comentado.

A pesar de ello, confía en que si logran hacer “el partido que quieren” podrán llevarse una nueva victoria del Nuevo Colombino. Puntuar siempre es bueno lejos de casa, pero como bien ha explicado Martínez “si le preguntas al míster seguro que te dice que iremos a por los tres”. Añade que esta ha sido “la mentalidad del equipo” desde principios de temporada, “no meterse atrás ni mucho menos, sino saltar a cada partido para intentar sacar los tres puntos”.

Reconoce el vitoriano que en estos dos últimos enfrentamientos ante el Almería ‘B’ y el Malagueño les ha costado “algo más” encontrar el habitual juego del equipo, pero que finalmente han sabido “competir bien”, algo “primordial para llegar a conseguir el objetivo marcado”. Ha explicado –además- que existen una serie de encuentros en los que no te sale todo lo que se intenta, pero que poniendo compromiso e intensidad entre todos este Melilla estará más cerca de acabar en playoff. “Madrid o Barça no juegan todos los partidos bien, pero acaban ganando y eso es lo que te marca el acabar arriba”.



Igor Martínez conoce bien el potencial de este Recreativo de Huelva, tiene allí jugando a dos ex compañeros del Mirandés (Fernando Llorente e Israel Puerto) que le han comentado lo que ya se conocían el resto de clubes en el Grupo IV: que la del Recre es “una plantilla para estar arriba”. “Ahora mismo no les están saliendo las cosas todo lo bien que quisieran, pero sabemos que será un choque muy complicado –ha añadido-. Juegan en su casa, meten a mucha gente que nos apretará, pero insisto: nosotros iremos a por los tres puntos”.

Ambas escuadras son ‘jugonas’, la calidad de sus futbolistas prácticamente les obliga a otorgar un papel fundamental al esférico en sus jugadas, pero el campo del Nuevo Colombino quizá no esté en sus mejores condiciones para albergar este tipo de juego: “Si el campo está mal –ha expresado- igual tenemos que jugar de otra manera, hay que verlo todavía, pero ya allí tomaremos decisiones en el momento. Lo que es innegociable, como dije antes, es que compitamos al máximo”.

Igor, que tiene un recuerdo reciente de ir en cabeza con el Mirandés la temporada pasada (también con un gran acopio de puntos en la fase inicial del campeonato), recuerda que él llegó a la ciudad autónoma “con un objetivo claro y porque el proyecto era muy bueno”. Por lo visto hasta la fecha asegura “no haberse confundido” y desea que todo pueda seguir así en las próximas jornadas.

Sonríe al hablar de su (poco) acierto de cara al arco, porque a pesar de haber tenido alguna que otra oportunidad, todavía tan sólo ha podido anotar un tanto con la elástica azulina. Tanto él como su técnico saben que acabarán entrando, así que apunta que le preocuparía “mucho más” el no poder gozar esas ocasiones. “Estamos generando muchas oportunidades y en cualquier momento puede entrar la bola… si no ya tenemos a Óscar, que en cuanto sale la enchufa (risas), o Yacine, u otra gente que también tiene mucho gol”.



El bagaje actual de puntos es muy positivo, pocos podían pensar que a estas altura la U.D. Melilla iba a estar firmando el mejor inicio de liga de su historia, y es quizá por eso que la plantilla no se pone límites a la hora de fijar una cifra de puntos ideal para el cierre de la primera vuelta: “Creo que tenemos que ir jornada a jornada, intentando sacar el mayor número de puntos posible. Ya tenemos bastantes pero no nos conformamos con eso, queremos más. La experiencia me dice que los equipos ganadores son los que no se relajan, no se aburren de ganar, los que cada semana quieren hacerlo y se acostumbran a ello”, ha concluido analizando.