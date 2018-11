El Recre también nos miente en lo deportivo

Ricardo Ubric

Miércoles, 14 noviembre 2018

Es mentira que el Recre sea competitivo. Recapacitemos sobre esa frase porque es que los profesionales la repiten hasta la saciedad y es una milonga de proporciones descomunales. En 12 jornadas el equipo albiazul únicamente ha metido diez goles, que serían nueve porque el portero del Murcia se hizo el ‘hara-kiri’ en uno de ellos. Así que con esas cifras díganme ustedes si no es para echarse a llorar y pitar a más de uno. Así es imposible luchar por algo más que la permanencia. Llevamos cuatro o cinco años siendo uno de los tres o cuatro conjuntos que menos tantos hacen en el pésimo grupo IV de Segunda B, y así el único objetivo es el de sumar 44 ó 45 puntos y acabar sextos por la cola. Es que no queda otra. Es la pura y cruda realidad.

Es verdad que el fútbol es resultadista y lo de las sensaciones es para los que nos gusta mirar algo más a largo plazo. Y en cuanto a resultados demasiado bien le va al Decano. De hecho es su mejor conclusión una vez que se ha cumplido el primer tercio liguero. Sólo está a tres puntos del ‘play-off’ de ascenso pese a que su juego aburre hasta a las ovejas y no hay por donde cogerlo. Mucho pasecito horizontal en el centro del campo y la defensa pero arriba no llegan balones. Menos mal que los delanteros enchufan casi todas las que tienen porque si no de otro gallo estaríamos hablando… Analicenlo fríamente porque es muy simple. El Recre ha ganado cinco partidos, pero es que cuatro han sido ante rivales que actualmente están situados en los cinco últimos puestos clasificatorios y otro ante el séptimo por la cola, que es un Badajoz ante el que Caye Quintana aprovechó una acción de pillería. Al Don Benito se le ganó pidiendo la hora y tras estrellar los extremeños un balón en la madera; contra El Ejido el Decano hizo una primera parte decente y poco más; y los triunfos contra los filiales del Almería y del Atlético Malagueño, dos equipos plagados de futbolistas de Tercera División, fueron para mandar a la mayoría de los jugadores del Recre a la cola del INEM.

Pues eso, que el Recre ni de coña es competitivo. Ante los grandes se acojona, no da la talla, y no es algo que le haya sucedido sólo esta temporada sino que ya van unas cuantas seguidas. Y así no se puede aspirar al ascenso. Nos venden la moto. Nos venden humo. Son milongas y solemos picar porque en verano reseteamos y queremos ser optimistas y darle a esta gente un voto de confianza. Qué ilusos somos. Y lo curioso es que por presupuesto el club albiazul sí que está siempre entre las cinco o seis plantillas más caras de la categoría, así que algo falla. Lo de la excusa del césped manda bemoles. ¿Es que para los rivales el césped del Nuevo Colombino no es el mismo? Sin embargo, que yo sepa, aunque a lo mejor estoy ciego, nos han dado un meneo con el balón en los pies la mayoría de los equipos que han visitado esta temporada el estadio albiazul. Claro que jugar bien es ganar y que el Recre está haciendo medianamente los deberes en cuanto a los resultados y en cuanto a solidez defensiva. Pero lo de atacar y tener claridad de ideas en la creación es un chiste de mal gusto. Y es raro porque hay jugadores de calidad en su plantilla. Así que está más que desmontada la tontería de la excusa del césped, que repito que está mal para todos y que fuera de casa no la puede poner el Recre, y sin embargo ante el Ibiza, el San Fernando o el Marbella apenas si ha tirado a puerta en 270 minutos de juego. Y luego está la de los impagos, que es verdad que afectar tiene que afectar. Nos ha pasado a todos en nuestros trabajos que bajamos, aunque sea de manera inconsciente, nuestro rendimiento cuando no nos pagan. Y también pasa en el fútbol y en este club, y si no que se lo pregunten a Oltra o Sergi, a los que se les cayeron sus equipos cuando estaban arriba y llegaron las penurias económicas. Pero ese es un caballo de batalla con el que desde el verano, cuando firmaron aquí, sabían que iban a tener que lidiar. Así que lo de dar ahora pena pues como que tampoco cuela. Más tenían que protestar los trabajadores y ahí están dando el callo. Pero claro, de ellos se habla poco porque tampoco le interesa a mucha gente que se sepa el trato humano y financiero que llevan muchos años padeciendo.

De pena. Indigno de una entidad otrora seria y señera y que ahora sólo da la talla de club de Segunda B por su historia y su afición. Pero por infraestructuras y por el cachondeo reinante en sus altas esferas no es ni de Tercera División. Las peñas y el Trust han vuelto a tomar la palabra. Parece que son los únicos que se mueven y a los que les duele esto. Los de arriba únicamente están esperando a mayo y unas semanas antes de las elecciones municipales lanzarán su estrategia de dar pena y de vender que al menos lograron evitar en su día, gracias a la expropiación, evitar la desaparición del Decano, además de que liberaron al club del yugo del embargo de Hacienda. Pero no nos contarán que el millón de euros de la campaña de salvación de Líberos del Decano ya nunca retornará en forma de nada a los que contribuyeron en mayor o menor medida a poner su dinero en pos de un sentimiento, así que como tampoco nos dirán nunca qué pasará con los nueve millones puestos por la ciudadanía onubense, a través de nuestros impuestos, en el Recre. Por no decir que hay un montón de préstamos, con sus respectivos intereses, que nadie sabe quién y cuándo se van a pagar. Ni habrá auditoría forense ni Junta de Accionistas a final de año. Llevan engañándonos ya dos o tres años con el temita y cada vez se alargan más las fechas. Y nada, tenemos que tragar. Y evidentemente tampoco habrá venta hasta mayo. Y para que entre Krypteia Capital, pues casi mejor que no haya movimientos al respecto porque ni mucho menos son de fiar. Qué listo fue Juanma López y qué torpe nuestro primer edil.

Al Recre sólo puede salvarlo de la muerte un ascenso a corto plazo o una venta a un grupo de garantías. Lo primero no va a llegar seguro esta temporada y lo segundo pienso que tampoco, así que a ver qué alternativas pueden aparecer. Los partidos de la oposición tienen que reaccionar con urgencia para que esto no siga siendo el cortijo de Gabriel Cruz y la afición hacer mucho más ruido y llegar hasta donde pueda llegar. Les aseguro que a los políticos y a los miembros del consejo de administración les daría bastante miedo y respeto una respuesta organizada y fervorosa de la opinión pública. Eso pasa aquí y en Pekín. El Trust ya echó a Pablo Comas. Ahora debe volver a menear el árbol porque ya el listón más bajo y grave de lo que está no puede estar. Y las peñas también deben alzar la voz. Seguro que esas acciones sirven para algo. Son dos estamentos que a lo mejor no tienen el dinero que hace falta para paliar la crisis, pero sí la fuerza social para hacer que el aburguesamiento no siga instalado en la propiedad. En enero tendremos los derechos federativos suspendidos, aumentarán las deudas con los futbolistas y trabajadores, posiblemente José María Salmerón se irá tras sentirse, y con razón, hastiado y engañado y todo será un caos. Así que en lo deportivo logremos cuanto antes los puntos que nos den la permanencia y en lo institucional demos ya algún paso adelante porque el fantasma de la desaparición vuelve a sobrevolar y la afición no se merece eso después del esfuerzo tan grande que lleva haciendo. Nos han engañado y mentido ya tantas veces que parece lo normal. Y no es justo que eso suceda. Reflexionemos. Apretemos. Exigemos. Antes de que ya sea demasiado tarde.